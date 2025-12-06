سقوط حمولة سيارة نقل على 3 أشخاص بالبساتين وإصابتهم

السبت 06 ديسمبر 2025
شهدت منطقة البساتين، اليوم، حادثًا مروعًا إثر سقوط حمولة سيارة نقل محملة بالزلط على ثلاثة أشخاص أثناء مرورهم بجوار التريلا، ما أسفر عن إصابتهم وإحداث فوضى مرورية مؤقتة.

القبض على قائد سيارة دهس شابا بالمعادي

بدءا من اليوم، الداخلية تطلق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية ضمن منظومة "مرور بلا أوراق"

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بسقوط حمولة السيارة. وكشفت التحريات الأولية أن الحمولة انقلبت على المصابين أثناء مرورهم بالمكان، ما تسبب في إصابتهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور بإزالة آثار الحادث وسحب الحمولة من الطريق، وتسيير حركة السيارات، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

