مصدر: تحديد موقع أحد التماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية

تماسيح الشرقية، كشف مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري أنه تم تحديد موقع أحد التماسيح بعزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل بمركز بلبيس، مؤكدًا أن الجهات المختصة تضيق الخناق عليه تمهيدًا لاستخراجه، مشيرًا إلى أن حجمه صغير وبنيته ضعيفة ولا يشكل خطورة كبيرة، إلا أن وجوده أثار حالة من القلق بين الأهالي.

حالة من الاستنفار خلال الساعات الماضية بعد تداول بلاغات ومقاطع فيديو تُظهر تماسيح صغيرة

وشهدت قرية الزوامل ومحيط عزبة السدرة حالة من الاستنفار خلال الساعات الماضية، بعد تداول بلاغات ومقاطع فيديو تُظهر تماسيح صغيرة داخل مصرف القرية، ما تسبب في حالة واسعة من الذعر بين السكان، خاصة الأطفال والمزارعين الذين يمرون يوميًا بمحاذاة المصرف.

الغواصين المتطوعين يتوافدون على المكان لمحاولة استخراج التماسيح

وبحسب الأهالي، فإن ظهور هذه الزواحف بشكل مفاجئ وفي منطقة لا يُعرف عنها وجود مثل هذه الأنواع، دفع عددًا من الغواصين المتطوعين إلى التوافد على المكان لمحاولة استخراج التماسيح والسيطرة على الموقف.

التنسيق مع مسؤولي البيئة والطب البيطري لضمان التعامل الفني السليم مع التماسيح

وأكد أحد الغواصين المتطوعين أنهم بدأوا عمليات البحث داخل المصرف بحذر شديد بسبب كثافة الحشائش وصعوبة الرؤية تحت الماء، لافتًا إلى أن العمل يجري بالتنسيق مع مسؤولي البيئة والطب البيطري لضمان التعامل الفني السليم مع التماسيح دون تعريض الأهالي لأي مخاطر.

احتمالات تسرب التماسيح من مصادر مجهولة

في السياق ذاته، تواصل أجهزة البيئة والطب البيطري تمشيط المناطق المحيطة بالمصرف، مع دراسة احتمالات تسرب التماسيح من مصادر مجهولة، فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة من الأهالي بشكل لحظي.

وتترقب القرية نتائج جهود المتطوعين والمتخصصين خلال الساعات المقبلة، وسط دعوات متزايدة من السكان بسرعة حسم الموقف وإعادة الطمأنينة إلى محيط المصارف المائية.

أزمة أم مجرد ضجة! مسؤول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بالشرقية حقيقة ما تداوله الأهالي بشأن خطورة التماسيح الصغيرة التي جرى رصدها داخل مصرف الزوامل بمركز بلبيس، مؤكدًا أن الكائنات التي ظهرت لا تمثّل أي تهديد مباشر للمواطنين نظرًا لصغر حجمها وضعف بنيتها.

بعد إثارتها الفزع بين الأهالي، شراقي يكشف سر ظهور التماسيح في الشرقية

سر ظهور تماسيح الشرقية ، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر ظهور تماسيح في مجرى مياه النيل، وذلك بعد اكتشاف تماسيح في مجرى الرشاح بإحدى عزب مركز بلبيس في محافظة الشرقية، ما أثار فزع ورعب العديد من الأهالي.

وقال الدكتور عباس شراقي عن سر تماسيح الشرقية التي أثارت الذعر بين الأهالي: “إن هناك عشرات الآلاف من التماسيح المتوحشة توجد حاليًا في بحيرة ناصر بأسوان، مشيرًا إلى صعوبة مرور التماسيح من بحيرة ناصر، لأن مياه البحيرة لاتمر إلى النيل إلا عبر بوابات التوربينات، حيث تسقط المياه من ارتفاع أكثر من 100 متر لتدير التوربينات، ثم تخرج إلى خزان أسوان، لتمر مرة أخرى على بوابات وتوربينات سد أسوان القديم”.

سر وجود تماسيح في مجرى مصرف بالشرقية

وعن سر اكتشاف الأهالي لتمساح في مجرى مصرف بالشرقية، قال الدكتور عباس شراقي: “الواقع أن بعض الأهالي يشترون تماسيح صغيرة لتربيتها فى المنزل لأطفالهم، ولكن مع الوقت ونمو التمساح وزيادة متطلباته الغذائية المكلفة وخطورته يتم التخلص منه فى أقرب مجرى مائى سرًا، حيث أنه ممنوع تربية الحيوانات المفترسة”.

