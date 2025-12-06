بعد ظهور تماسيح بمصرف الزوامل بالشرقية، ضوابط اقتناء الحيوانات الخطرة

18 حجم الخط

أثار اكتشاف أهالي بلبيس تمساح في مجرى مصرف الزوامل بالشرقية، حالة من القلق، وعلى الرغم من تحرك الجهات المعنية، إلا أن هناك تساؤلات حول أسباب انتشار التماسيح، في الوقت الذي منع فيه السد العالي دخولها إلى مجرى النيل.

أسباب ظهور التمساح في محافظة الشرقية

الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية الجيولوجيا بجامعة القاهرة، كشف أن بعض الأهالي يشترون تماسيح صغيرة لتربيتها فى المنزل لأطفالهم، ولكن مع الوقت ونمو التمساح وزيادة متطلباته الغذائية المكلفة وخطورته يتم التخلص منه فى أقرب مجرى مائى سرًا، حيث أنه ممنوع تربية الحيوانات المفترسة.

ضوابط اقتناء الحيوانات الخطرة

ظهور التمساح وسط توقعات إلقاءه من بعض المواطنين، يفتح الباب للحديث بشأن قانون تنظيم حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أبريل 2023، والذي تضمن حظر حيازة الحيوانات الخطرة، ووضع ضوابط لها.

جدير بالذكر أن الفصل الثاني من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حظر حيازة بعض الأنواع من الحيوانات، حيث تنص المادة 2: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.

حظر حيازة الحيوانات الخطرة

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التزامات حائز الحيوانات الخطرة

كما تنص المادة 3 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات والخطرة على: يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

وتنص المادة 4 على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما تنص المادة 5 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

توفير أماكن محددة للحيوانات الخطرة

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

وتنص المادة 6 على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

عقوبات حيازة حيوانات خطرة وكلاب بدون ترخيص

كما تصمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على العقوبات في الفصل الرابع في حالة المخالفة بحيازة حيوانات خطرة بدون ترخيص.

وتنص المادة 14 من القانون على: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

كما تنص المادة 15 من قانون حيازة الحيونات الخطرة على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

