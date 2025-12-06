السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند، في الخامسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ومن المتوقع تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام سندرلاند في ظل اعتماد المدرب بيب جوارديولا مدرب السيتي على إيرلينج هالاند وفيل فودين وجيريمي دوكو في الخط الهجومي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: خوسانوف، جون ستونز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، هالاند.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في حين أن سندرلاند لديه 23 نقطة في المركز السادس.

ترتيب الدوري الإنجليزي 


1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 28 نقطة
3- أستون فيلا 27 نقطة
4- تشيلسي 24 نقطة
5- كريستال بالاس 23 نقطة
6- سندرلاند 23 نقطة
7- برايتون 22 نقطة
8- مانشستر يونايتد 22
9- ليفربول 22 نقطة
10- إيفرتون 21 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
13- برينتفورد 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
17- ليدز يونايتد 14 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي مانشستر سيتي جدول الدوري الانجليزي مانشستر سيتي وسندرلاند مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند عمر مرموش مباراة مانشستر سيتي أمام سندرلاند مانشستر سيتي أمام سندرلاند مانشستر سيتي ضد سندرلاند مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند مباراة مانشستر سيتي و سندرلاند مانشستر سيتي و سندرلاند

مواد متعلقة

ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد

أرسنال وليفربول ومصر وسان جيرمان، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام

بمشاركة مرموش، السيتي يسقط أمام نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads