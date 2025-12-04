الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ظهور تماسيح يثير الهلع في بلبيس وتحرك عاجل من بيئة وبيطري الشرقية

رصد تماسيح في رشاح
رصد تماسيح في رشاح بلبيس،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة استنفار في قرى وعزب مركز بلبيس، بعد تداول مقطع فيديو أظهر تماسيح بالقرب من المصارف المائية، ما أثار قلق الأهالي بشأن سلامة الأطفال والمارة.

أخبار مصر: عودة المياه إلى الجيزة، تماسيح تثير الرعب في الشرقية، خبر غير سار لأصحاب قانون الإيجار القديم

تمشيط عزبة السدرة وقرية الزوامل والمناطق المحيطة بالمصارف

أسرعت فرق جهاز شئون البيئة ومديرية الطب البيطري إلى تمشيط عزبة السدرة وقرية الزوامل والمناطق المحيطة بالمصارف، بعد تلقي بلاغات متكررة عن حركات غير طبيعية في مياه الرشاح. 

وأكد السكان أنهم شاهدوا أكثر من تمساح بالقرب من الممرات المائية، ما دفعهم لتحذير الطلاب الذين يقطعون هذه المناطق يوميًا للذهاب إلى مدارسهم والدروس الخصوصية.

الحيوانات النافقة ألقيت في المصارف لكنها اختفت بسرعة

وأشار أهالي قرية الزوامل إلى أن بعض الحيوانات النافقة ألقيت في المصارف لكنها اختفت بسرعة، ورجحوا أن التماسيح التهمتها، ما زاد من حالة القلق.

خطة عاجلة لتأمين محيط الرشاح ومنع اقتراب المواطنين

وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بسرعة نزول فرق متخصصة لمعاينة الموقع وتحديد أعداد التماسيح، ووضع خطة عاجلة لتأمين محيط الرشاح ومنع اقتراب المواطنين والزوار من المناطق المهددة، إلى أن يتم السيطرة الكاملة على الوضع.

وأكد المحافظ، أن الإجراءات الوقائية تشمل مراقبة مستمرة وتمشيط دوري للمصارف، إلى جانب توعية الأهالي بخطورة الاقتراب من المياه، لضمان حماية الجميع من أي مخاطر محتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رصد تماسيح بقرية الزوامل الشرقية تماسيح محافظة الشرقية إدارة جهاز شئون البيئة احداث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

السيدات يتصدرن المشهد بلجنة دسيا بالفيوم

ترامب يطلق اسمه على معهد السلام الأمريكي

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

محافظ بني سويف لطالبات ثانوي: ندعم المتميزيات ولا نتهاون في الانضباط

مدرب جزر القمر: لا بديل عن الفوز أمام السعودية بكأس العرب

مصر تستقبل وزراء البيئة بالمتوسط في احتفالية كبرى ضمن فعاليات مؤتمر برشلونة COP 24

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

الأشعة تحدد مصير مشاركة كريم فؤاد مع المنتخب بكأس العرب

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads