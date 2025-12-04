ظهور تماسيح يثير الهلع في بلبيس وتحرك عاجل من بيئة وبيطري الشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة استنفار في قرى وعزب مركز بلبيس، بعد تداول مقطع فيديو أظهر تماسيح بالقرب من المصارف المائية، ما أثار قلق الأهالي بشأن سلامة الأطفال والمارة.

تمشيط عزبة السدرة وقرية الزوامل والمناطق المحيطة بالمصارف

أسرعت فرق جهاز شئون البيئة ومديرية الطب البيطري إلى تمشيط عزبة السدرة وقرية الزوامل والمناطق المحيطة بالمصارف، بعد تلقي بلاغات متكررة عن حركات غير طبيعية في مياه الرشاح.

وأكد السكان أنهم شاهدوا أكثر من تمساح بالقرب من الممرات المائية، ما دفعهم لتحذير الطلاب الذين يقطعون هذه المناطق يوميًا للذهاب إلى مدارسهم والدروس الخصوصية.

الحيوانات النافقة ألقيت في المصارف لكنها اختفت بسرعة

وأشار أهالي قرية الزوامل إلى أن بعض الحيوانات النافقة ألقيت في المصارف لكنها اختفت بسرعة، ورجحوا أن التماسيح التهمتها، ما زاد من حالة القلق.

خطة عاجلة لتأمين محيط الرشاح ومنع اقتراب المواطنين

وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بسرعة نزول فرق متخصصة لمعاينة الموقع وتحديد أعداد التماسيح، ووضع خطة عاجلة لتأمين محيط الرشاح ومنع اقتراب المواطنين والزوار من المناطق المهددة، إلى أن يتم السيطرة الكاملة على الوضع.

وأكد المحافظ، أن الإجراءات الوقائية تشمل مراقبة مستمرة وتمشيط دوري للمصارف، إلى جانب توعية الأهالي بخطورة الاقتراب من المياه، لضمان حماية الجميع من أي مخاطر محتملة.

