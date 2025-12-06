الحزب الناصري: الموقف المصري ثابت بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، عضو مجلس الشيوخ، إن الادعاء الصهيوني بشأن وجود تنسيق مسبق مع الجانب المصري لفتح معبر رفح بهدف تهجير قسري لأهالي غزة، كذبة صهيونية جديدة تضاف الى الأكاذيب الصهيونية المعتادة، مؤكدًا أن مثل تلك الادعاءات هي محض أكاذيب وافتراءات مضللة تهدف إلى تبرير المخططات الإسرائيلية العدوانية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

الموقف المصري ثابت بشأن الحق الفلسطيني فى اقامة دولته على كامل ترابه الوطني

وأضاف فى بيان للحزب على أن الموقف المصري ثابت بشان الحق الفلسطينى فى إقامة دولتة على كامل ترابه الوطني، ومصر ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولة أو دعوة للتهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية، معتبرًا ذلك خطًا أحمر يمس الأمن القومي المصري، خاصة وأن مصر، قيادةً وشعبًا، تتعامل مع معبر رفح بشكل إنساني وسيادي بحت، لضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين، وليس لتسهيل أي عملية إخلاء قسري تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأخلاق.

حملة منظمة تهدف إلى تشويه الدور المصري المحوري

وواصل رئيس الحزب الناصري حديثه قائلا إن محاولات الجانب الصهيوني المستمرة لتسريب معلومات مغلوطة حول وجود تفاهمات، هي جزء من حملة منظمة تهدف إلى تشويه الدور المصري المحوري والنزيه في التعامل مع الأزمة، والضغط على القاهرة للتخلي عن موقفها الداعم للحق الفلسطيني، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان استمرار تدفق المساعدات.

مصر لن تقبل المساس بثوابت القضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر لا تقبل ولن تقبل المساس بثوابت القضية أو محاولة جرّ الواقع إلى سيناريوهات تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن رؤيتها تنطلق من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الإطار الوحيد القادر على إنهاء الصراع بصورة عادلة.

