السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

شريف فاروق.. قيادة صنعت تحولًا استراتيجيًّا في البريد والتموين

18 حجم الخط

يُعَد الدكتور شريف فاروق واحدًا من أبرز القيادات التي أحدثت تحولًا جوهريًّا في مسار تطوير مؤسسات الدولة، إذ وضع بصمة واضحة خلال فترة رئاسته للهيئة القومية للبريد. فقد شهد البريد المصري في عهده نقلة نوعية، انتقل خلالها من إطار الخدمة التقليدية إلى مؤسسة عصرية تقدم حلولًا مصرفية متطورة وخدمات لوجستية حديثة..

إلى جانب منظومة واسعة من الخدمات الحكومية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية. واستفاد فاروق من الانتشار الضخم لفروع البريد في أنحاء الجمهورية لتعزيز ثقة المواطنين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وجاء هذا التطوير نتيجة رؤية استراتيجية واعية وفكر إداري حديث اعتمده الدكتور شريف فاروق، حيث دعم إدخال التكنولوجيا المتقدمة واستثمار الكفاءات الوطنية الشابة التي أسهمت بدور محوري في تحقيق هذه الإنجازات. ويستند فاروق في نهجه الإداري إلى خبرات طويلة في القطاع المصرفي، مدعومة بدراسات علمية متخصصة منحت أداءه صلابة ووضوحًا في التوجه.

وبعد نيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، انتقل إلى مواجهة أحد أهم الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطن. فقد استطاع إدارة هذا القطاع المعقد بحكمة وتطبيق منظومة قوية للحوكمة شملت مختلف قطاعات الوزارة، مما انعكس بوضوح على مستوى الأداء المؤسسي ورفع كفاءته.

كما شهدت المجمعات الاستهلاكية خلال فترة توليه طفرة تطويرية، إذ أصبحت أكثر قدرة على تلبية احتياجات فئات المجتمع كافة، مدعومة بشراكات فعالة مع شركات القطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.

ومن بين أهم المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها تحت قيادته نظام التتبع والتعقب للسلع، الذي يُعد من أبرز نتائج التعاون الدولي، ويُطبَّق دون أي أعباء مالية على الدولة. ويهدف هذا النظام إلى الحد من تسريب السلع وتقليل التهريب، وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وضمان سلامة المنتجات وصحة المواطنين. 

كما يسهم في القضاء على السلع الرديئة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، بما ينسجم مع أحدث التقنيات ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

عبد المنعم الحسيني.. قوة ناعمة تتجاوز حدود الرياضة

مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر

وهكذا يبرز الدكتور شريف فاروق بوصفه نموذجًا للقيادة الحديثة التي تعتمد التطوير والحوكمة والابتكار أساسًا لتحقيق النجاح المؤسسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البريد المصري التطوير الحوكمة الخدمات الحكومية الدكتور شريف فاروق المجمعات الاستهلاكية تحسين جودة الخدمات شريف فاروق صحة المواطن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فيتو بوابة فيتو ممدوح الششتاوي

مواد متعلقة

السياحة الرياضية في مصر.. رؤية صنعت البنية وقطفت الثمار

إعلانات الطرق بين الترويج الاقتصادي والتلوث البصري

السياحة العلاجية في مصر.. كنز لم يستغل بعد

رحلة العائلة المقدسة كنز روحي يدعم الاقتصاد الوطني

السياحة.. قاطرة الاقتصاد المصري نحو المستقبل

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads