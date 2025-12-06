المركز القومي للمسرح يعلن مسابقة تأليف مسرحي جديدة عن "توت عنخ آمون"

18 حجم الخط

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عن إطلاق مسابقة للتأليف المسرحي في فرعين رئيسيين هما: مسرح الطفل ومسرح العرائس، وذلك بإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

مسابقة التأليف المسرحي للطفل والعرائس

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية إن هذه المسابقة تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة، وفتح آفاق إبداعية أمام الكُتّاب الشباب، وتشجيعهم على خوض تجربة التأليف المسرحي الموجه للأطفال، باعتباره أحد أهم أدوات تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر.

وتابع: وقد تم اختيار شخصية "الملك توت عنخ آمون" لتكون المحور الرئيسي للنصوص المتسابقة، على أن تتناولها الأعمال من منظور إبداعي يستند إلى معلومات تاريخية موثقة، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ويُعيد تقديمها للأجيال الجديدة بأساليب فنية معاصرة.

شروط المشاركة في المسابقة

ويشترط في النصوص المقدمة ألا تكون قد سبق لها الفوز في مسابقات أخرى، أو تم نشرها أو عرضها مسرحيًا، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى أو العامية، دون أن تكون مقتبسة عن وسيط إبداعي آخر.

ويُسمح لكل متسابق بالتقدم بنص واحد فقط في أحد فرعي المسابقة، على ألا يتجاوز النص 60 صفحة من مقاس A4، مكتوبة بخط Times New Roman Bold بحجم 14.

تُستقبل المشاركات من خلال ملء استمارة التقديم المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز، مع إرفاق النص المسرحي بصيغة Word، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني centerdrama2023@gmail.com.

وفي حال تعذر الإرسال الإلكتروني، يمكن تسليم الأعمال بمقر المركز بالزمالك، خلال أيام العمل الرسمية، مع تسليم نسخة إلكترونية من النص.

وتُفتح أبواب التقديم في الفترة من 7 ديسمبر 2025 حتى 31 يناير 2026، على أن تُعلن النتائج خلال شهر مارس 2026، ويُقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 مارس 2026 تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.

جوائز المسابقة

وتنص لائحة الجوائز على أن يتم إنتاج النصين الفائزين بالمركز الأول في كل فرع من خلال البيت الفني للمسرح، ضمن خطة إنتاج المسرح القومي للطفل ومسرح القاهرة للعرائس، كما يقوم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بنشر النصين الفائزين في إصدار خاص ضمن مطبوعاته.

و أضاف المخرج عادل حسان أن هذه المسابقة تمثل خطوة مهمة في مسار دعم الإبداع المسرحي، وتهدف إلى تنشيط الكتابة الموجهة للأطفال والعرائس، وفتح المجال أمام جيل جديد من الكُتّاب لصياغة رؤى مسرحية جديدة تُخاطب الوجدان وتُعزز الهوية الوطنية.

وأضاف أن وزارة الثقافة، من خلال هذه المبادرة، تؤكد التزامها بتقديم فرص حقيقية للمبدعين الشباب، وتفعيل دور المسرح كأداة تربوية ومعرفية تسهم في بناء الإنسان المصري.

