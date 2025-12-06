منتخب مصر في مهمة صعبة أمام الإمارات.. الفوز فقط يقرب الفراعنة من بلوغ ربع نهائي كأس العرب.. غياب كريم فؤاد يربك حسابات الجهاز الفني.. وطولان يستقر على التشكيل الأساسي

18 حجم الخط

يترقب محبو منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم السبت، المواجهة الحاسمة للفريق مساء اليوم السبت أمام نظيره الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

لا بديل عن الفوز أمام منتخب مصر

منتخب مصر يدخل مباراته اليوم أمام الإمارات بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل تعزيز فرصه في التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد تعثره في الجولة الأولى بالتعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما

فوز منتخب مصر بقيادة مديره الفني حلمي طولان على الإمارات، يرفع رصيد من النقاط إلى 4 نقاط، ويقربهخطوة كبيرة من التأهل للدور ربع النهائي، خاصة أن مباراته في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ستكون أمام منتخب الأردن القوي متصدر المجموعة، وأحد المرشحين بقوة للمنافسة على حصد اللقب العربي.

منتخب مصر جاهز للإمارات، فيتو

أما في حالة تعادل منتخب مصر أمام الإمارات فإن فرصته في التأهل للدور ربع النهائي ستتقلص بشكل كبير وسيدخل “حسبة برما”، لأنه وقتها سيكون مجبرا على تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام المنتخب الأردني، وهي مهمة لن تكون سهلة، أمام أحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة العربية، مع الأخذ في الإعتبار أن النشامي يشارك في البطولة بالقوة الضاربة وهو أول منتخب عربي تأهل لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك

أما في حالة الخسارة- لا قدر الله- أمام الإمارات في لقاء الليلة، فإن منتخب المصري، يكون ذلك قد بدأ الاستعداد لحزم حقائبه ومغادرة كأس العرب، لأن فوز المنتخب الإماراتي سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، وستكون مهمته أكثر سهولة في الفوز أمام الكويت، حيث يرتفع رصيده وقتها إلى 7 نقاط، وهو ما يعني تأهله رسميا للدور ربع النهائي

المنتخب الأردني سيواجه الكويت اليوم السبت، وحال فوزه سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليتأهل رسميا لربع النهائي رفقة الإمارات، إذا ما فاز الأخير الليلة على منتخب مصر

لذلك فإن منتخب مصر ليس أمامه إلا الفوز على الإمارات الليلة، لإبعادها خارج المنافسة، ويرافق هو المنتخب الأردني للدور ربع النهائي

منتخب الإمارات، فيتو

الفوز فقط يعزز آمال الإمارات في التأهل

في المقابل، يدخل منتخب الإمارات مباراته أمام مصر، واضعا نصب عينيه نفس الهدف، وهو تحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في دور المجموعات، لا سيما بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأردن بهدفين مقابل هدف، وخسارته أمام مصر تعني رحيله عن البطولة مبكرا.

طولان مع حسن فريد وأحمد حسن، فيتو

طولان يطالب لاعبي مصر بحصد الثلاث نقاط

اختتم المنتخب الوطني المشارك فى بطولة كأس العرب، تدريباته تحت قيادة حلمي طولان، استعدادا لمباراته أمام المنتخب الإماراتي فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مساء غد السبت، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدى الفريق مرانا خفيفا يوم الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الإماراتي الذى يملك حلولا كثيرة.

حلمي طولان، فيتو

تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة الإمارات

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيلة الأساسية، التي يعتزم الدفع بها أمام منتخب الإمارات، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح من المؤكد أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام الإمارات بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - محمود حمدي الونش (ياسين مرعي) - أكرم توفيق.

الوسط: غنام محمد - محمد مجدي أفشة - محمد النني.

الهجوم: إسلام عيسى - مروان حمدي - مصطفى سعد ميسي.

إصابة كريم فؤاد تربك حسابات منتخب مصر

جاءت إصابة كريم فؤاد لاعب منتخب مصر خلال مران الفريق بجزع في الرباط الداخلي للركبة، لتربك حسابات الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، خاصة أن الأخير كان يعول كثيرا على اللاعب لتعزيز الجانب الهجومي للفراعنة أمام الإمارات، ولكن المدير الفني أكد على ثقته في باقي اللاعبين وقدرتهم على تعويض غياب كريم فؤاد

إصابة كريم فؤاد، فيتو

نتائج مصر والامارات في الجولة الأولى

كان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإمارات في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب

وبحسب نتائج الجولة الأولى فإن الأردن يحتل صدارة المجموعة الثالثة قبل إنطلاق الجولة الثانية بثلاث نقاط يليه منتخب مصر بنقطة واحدة والكويت ثالثا بنفس الرصيد (نقطة واحدة)، وأخيرا الامارات رابعا بدون أي نقاط.

منتخب مصر المشارك في كاس العرب، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام اليوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثانية ببطولة كأس العرب وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

حلمي طولان، فيتو

حلمي طولان: درست منتخب الإمارات جيدا

فيما أكد حلمي طولان المدير الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أنه درس منتخب الإمارات جيدا قبل مواجهته غدا السبت.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن منتخب الإمارات لديه القدرة على المراوغة بشكل جيد وهو أكثر شيء يميز الفريق الأبيض.

ورد طولان على تصريحاته بشأن منتخب الكويت: "لا أقصد الإساءة مطلقا لمنتخب الكويت وأنا أتحدث عن إحصائيات وأن منتخب مصر كان المسيطر على المباراة، ولم أقصد أي إساءة أو كلمة سيئة على الكويت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.