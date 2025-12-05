المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات

18 حجم الخط

اختتم المنتخب الوطني المشارك فى بطولة كأس العرب، تدريباته تحت قيادة حلمي طولان، استعدادا لمباراته أمام المنتخب الإماراتي فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مساء غد السبت، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

مران المنتخب الوطني

وأدى الفريق مرانا خفيفا يوم الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الإماراتي الذى يملك حلولا كثيرة.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدا السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثانية ببطولة كأس العرب وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

وحجز محمد بسام مقعده في التشكيلة الأساسية لـ منتخب مصر في مواجهة الإمارات، في لقاء الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر، يميل إلى تثبيت تشكيل الفريق خلال مباريات البطولة، مع إدخال تعديلات في حدود لاعب أو إثنين على خطوط الفريق وفقا لقدرات المنافس وطريق اللعب التي سيتم مواجهته بها.

وأضاف المصدر، أن محمد بسام قدم أداءً جيدًا في اللقاء الأول أمام الكويت، ونال استحسان الجهاز الفني والإداري، لذلك بات واضحا أنه سيكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر خلال بطولة كأس العرب.

محمد النني، فيتو

تصريحات محمد النني

فيما، علق محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، على مشاركة منتخب مصر بكأس العرب.

وقال النني، خلال تصريحات صحفية على هامش مران منتخب مصر الثاني: إن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق نتائج طيبة خلال هذه البطولة.

وأضاف: "الجميع يملك الحماس لتقديم أفضل أداء ممكن، وأشعر بالفخر للانضمام إلى هذه القائمة الرائعة من اللاعبين وثقة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان في قدراتي".

وتابع: حلمنا التتويج بلقب كأس العرب، ولن أتأخر أبدا عن تلبية نداء منتخب مصر في أي وقت، وقد سبق أن لعبت في الأولمبياد عام 2012، وأيضا في نسخة 2024 بجانب المشاركة في كأس العالم للشباب، وكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وأكمل: "منتخب مصر يظل منافسا كبيرا ومرشحا فوق العادة للتتويج وكل الاحترام لمنافسي الفراعنة في البطولة ولكن لا مبالغة أيضا في تقدير قيمة أي منافس وسيكون اللعب من أجل الفوز

