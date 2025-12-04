أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بمعسكر منتخب مصر

18 حجم الخط

علق كريق فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إصابته بجزع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، إلى جانب جزع في الرباط الداخلي، وذلك خلال وجوده مع معسكر منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

ونشر كريم فؤاد عبر حسابه علي انستجرام رسالة قال فيها:" الحمدلله حتى ترضي، الحمدلله إذا رضيت، الحمدلله بعد الرضا ابتلاءات ربنا نعمه لينا وجميع أقدار الله خير".

وواصل:" سبحان الله توقيت اختيار البلاء من الله هو الابتلاء نفسه، رغم تعبك واجتهادك وقوة تحملك وصبرك، ربنا بيختبرك في حلمك وهدفك الي نفسك تحققه الحمدلله علي الصبر والبصيرة، رحمة ربنا كبيرة وجميلة.

واختتم رسالته:" والحمدلله علي ابتلاءاتي انها في أمور دنيوية مش في ديني، مفيش مكان لليأس والإحباط ومفيش وقت للضعف والكسر.

تاريخ من الإصابات يعرقل مسيرة كريم فؤاد

يناير 2023: إصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى أمام بيراميدز، أبعدته 267 يوما وغاب خلالها عن 56 مباراة.

أكتوبر 2023: إصابة عضلية تسببت في غيابه عن 24 يوما، وغاب خلالها عن 5 مباريات.

أغسطس 2024: إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى أمام سموحة، وغاب علي أثرها 287 يوما، ليغيب خلال تلك الفترة عن 57 مباراة.

أغسطس 2025: إصابة عضلية جديدة تسببت في غيابه 34 يوما عن الملاعب، غاب خلالها 7 مباريات.

ديسمبر 2025: الإصابة الأخيرة خلال معسكر المنتخب، بجزع في الرباط الصليبي والرباط الداخلي للركبة اليمنى.

بيان الأهلي عن إصابة كريم فؤاد

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن كريم فؤاد لاعب الفريق المتواجد بمعسكر المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب، سوف يخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخليللركبة.

وأوضح طبيب الأهلي أنه تم التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالة كريم فؤاد، والتنسيق لبدء المرحلة الأولى من بروتوكول العلاج الخاص به خلال الفترة الماضية، بعد أن أصبح خارج الحسابات خلال البطولة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهاز المنتخب الوطني لتحديد الخطوة المقبلة في برنامج علاج اللاعب.

