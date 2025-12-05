النني: اعلم تماما نقاط القوة بمنتخب الامارات (فيديو)

18 حجم الخط

أكد محمد النني قائد منتخب مصر المشارك في كأس العرب ولاعب الجزيرة الإماراتي، أنه يعلم تماما نقاط القوة والضعف بمنتخب الإمارات والذي سيواجه الفراعنة غدا السبت، في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وقال النني في المؤتمر الصحفي:" أنا ألعب في الإمارات وأعلم تماما نقاط القوة والضعف بالمنتخب ، وسأتحدث مع كابتن حلمي طولان المدير الفني، واللاعبين عن المنافس".

وأضاف النني:" هدفنا الآن التركيز على منتخب الإمارات ودراسته جيدا، وكنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل لمنتخب مصر في المباراة الماضية أمام الكويت".

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

استبعاد كريم فؤاد قائمة من منتخب مصر

أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتحتاج إصابة كريم فؤاد للعلاج لمدة من 4 إلى 6 اسابيع وبالتالي تأكد استبعاده من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

