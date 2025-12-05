كأس العرب، محمد بسام أساسيا في تشكيلة منتخب مصر أمام الإمارات

18 حجم الخط

حجز محمد بسام مقعده في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مواجهة الإمارات، في لقاء الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر، يميل إلى تثبيت تشكيل الفريق خلال مباريات البطولة، مع إدخال تعديلات في حدود لاعب أو إثنين على خطوط الفريق وفقا لقدرات المنافس وطريق اللعب التي سيتم مواجهته بها.

أضاف المصدر، أن محمد بسام قدم أدائا جيدا في اللقاء الأول أمام الكويت، ونال استحسان الجهاز الفني والإداري، لذلك بات واضحا أنه سيكون الحرس الأساسي لمنتخب مصر خلال بطولة كأس العرب.

محمد النني، فيتو

تصريحات محمد النني

فيما، علق محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، على مشاركة منتخب مصر بكأس العرب.

وقال النني، خلال تصريحات صحفية على هامش مران منتخب مصر الثاني: إن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق نتائج طيبة خلال هذه البطولة.

وأضاف: "الجميع يملك الحماس لتقديم أفضل أداء ممكن، وأشعر بالفخر للانضمام إلى هذه القائمة الرائعة من اللاعبين وثقة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان في قدراتي".

وتابع: حلمنا التتويج بلقب كأس العرب، ولن أتأخر أبدا عن تلبية نداء منتخب مصر في أي وقت، وقد سبق أن لعبت في الأولمبياد عام 2012، وأيضا في نسخة 2024 بجانب المشاركة في كأس العالم للشباب، وكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وأكمل: "منتخب مصر يظل منافسا كبيرا ومرشحا فوق العادة للتتويج وكل الاحترام لمنافسي الفراعنة في البطولة ولكن لا مبالغة أيضا في تقدير قيمة أي منافس وسيكون اللعب من أجل الفوز

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.