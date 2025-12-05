الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العرب، محمد بسام أساسيا في تشكيلة منتخب مصر أمام الإمارات

محمد بسام، فيتو
محمد بسام، فيتو
18 حجم الخط

حجز محمد بسام مقعده في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مواجهة الإمارات، في لقاء الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر، يميل إلى تثبيت تشكيل  الفريق خلال مباريات البطولة، مع إدخال تعديلات في حدود لاعب أو إثنين على خطوط الفريق وفقا لقدرات المنافس وطريق اللعب التي سيتم مواجهته بها.

أضاف المصدر، أن محمد بسام قدم أدائا جيدا في اللقاء الأول أمام الكويت، ونال استحسان الجهاز الفني والإداري، لذلك بات واضحا أنه سيكون الحرس الأساسي لمنتخب مصر خلال بطولة كأس العرب.

محمد النني، فيتو
محمد النني، فيتو

تصريحات محمد النني

فيما، علق محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، على مشاركة منتخب مصر بكأس العرب.

وقال النني، خلال تصريحات صحفية على هامش مران منتخب مصر الثاني: إن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق نتائج طيبة خلال هذه البطولة.

وأضاف: "الجميع يملك الحماس لتقديم أفضل أداء ممكن، وأشعر بالفخر للانضمام إلى هذه القائمة الرائعة من اللاعبين وثقة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان في قدراتي".

وتابع: حلمنا التتويج بلقب كأس العرب، ولن أتأخر أبدا عن تلبية نداء منتخب مصر في أي وقت، وقد سبق أن لعبت في الأولمبياد عام 2012، وأيضا في نسخة 2024 بجانب المشاركة في كأس العالم للشباب، وكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وأكمل: "منتخب مصر يظل منافسا كبيرا ومرشحا فوق العادة للتتويج وكل الاحترام لمنافسي الفراعنة في البطولة ولكن لا مبالغة أيضا في تقدير قيمة أي منافس وسيكون اللعب من أجل الفوز

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب محمد بسام الإمارات حلمي طولان محمد النني موعد مباراة مصر والإمارات مصر ضد الإمارات استاد لوسيل

مواد متعلقة

السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس العرب

النني: اعلم تماما نقاط القوة بمنتخب الامارات (فيديو)

مدرب الإمارات: نعاني من غياب الجاهزية، ومصر من أفضل منتخبات البطولة

حلمي طولان يرد على مهاجميه بشأن الإساءة لمنتخب الكويت (فيديو)

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

محمد القلاجي يتألق في “دولة التلاوة” وتعليق مميز من وزير الأوقاف ولجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يكرم الشيخ أحمد شبيب: تلاوته في 6 أكتوبر كانت بشارة النصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads