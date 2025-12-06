حلمي طولان: أداء المنتخب أمام الإمارات جيد وقادرون على الحسم في لقاء الأردن

18 حجم الخط

أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن أداء الفريق أمام الامارات كان جيدا وأنه راض جدا عن أداء اللاعبين في المباراة، رغم تعثر الفريق بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي.

أضاف حلمي طولان، أنه اختار هذه المجموعة من اللاعبين لتمثيل مصر في كأس العرب، لأنه يثق جدا في إمكانياتهم وقدراتهم وروحهم العالية داخل الملعب.

طولان يشكر النني والسولية

ووجه حلمي طولان الشكر للثنائي عمرو السولية ومحمد النني، على ما بذلاه من جهد كبير خلال مباراتي الكويت والإمارات، مشيرا إلى أن وجودهما يمثل إضافة كبيرة لمنتخب مصر لما يمتلكانه من خبرات كبيرة

محمد مجدي أفشة، فيتو

طولان يتحدث عن ثبات التشكيل

وأوضح طولان أنه من مدرسة المدربين الذي يحرصون على ثبات التشكيل في مثل هذه البطولات الكبرى، قائلا " ليس من الكياسة أو علم التدريب، أن يقوم بتغيير التشكيل في المباريات، مشيرا إلى أنه أجرى تغييرا واحدا أمام الإمارات بإشراك مروان حمدي على حساب محمد شريف، لأن الأخير لم يكن موفقا في المباراة الماضية أمام الكويت.

طولان يرد على تأخر الدفاع بأفشة

وردا على سؤال حول إصراره على تأخير الدفاع بأفشة في مباراتي الكويت والإمارات، أجاب حلمي طولان: أن أفشة لاعب كبير وأنه يختار الوقت المناسب لإشراك اللاعب حتى يأخذه منه أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر

قادرون على حسم التأهل

وأختتم طولان حديثه بأن يثق جدا في إمكانيات لاعبي منتخب مصر، ويثق في قدرتهم على حسم التأهل للدور ربع النهائي في المباراة القادمة أمام منتخب الأردن

منتخب مصر يتعثر بالتعادل مع الإمارات

تعادل منتخب مصر، مع نظيره الإمارات، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

أهداف مباراة مصر والإمارات

سجل كايو لوكاس الهدف الأول لـ الإمارات في شباك منتخب مصر بالدقيقة 61، فيما تعادل مروان حمدي في الدقيقة 85 من رأسية مميزة.

