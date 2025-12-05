الجمعة 05 ديسمبر 2025
حلمي طولان يرد على مهاجميه بشأن الإساءة لمنتخب الكويت (فيديو)

حلمي طولان، فيتو
 أكد حلمي طولان المدير الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أنه درس منتخب الإمارات جيدا قبل مواجهته غدا السبت.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي، إن منتخب الإمارات لديه القدرة على المراوغة بشكل جيد وهو أكثر شيء يميز الفريق الأبيض.

ورد طولان على تصريحاته بشأن منتخب الكويت: "لا أقصد الإساءة مطلقا لمنتخب الكويت وأنا أتحدث عن إحصائيات وأن منتخب مصر كان المسيطر على المباراة، ولم أقصد أي إساءة أو كلمة سيئة على الكويت".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

منتخب الامارات، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

استبعاد كريم فؤاد  قائمة من منتخب مصر

أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتحتاج إصابة كريم فؤاد للعلاج لمدة من 4 إلى 6 اسابيع وبالتالي تأكد استبعاده من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

