السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس العرب

منتخب السعودية
كأس  العرب 2025، فاز منتخب السعودية علي منتخب جزر القمر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة كأس العرب قطر 2025. 

وبهذا الفوز يتأهل منتخب السعودية رسميا إلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب. 

مباراة السعودية وجزر القمر 

أحرز أهداف المنتخب السعودي محمد كنو في الدقيقة 49 و51 وسالم الدوسري في الدقيقة 76

وأحرز هدف جزر القمر ابروبوهيم يوسف في الدقيقة 63. 

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثانية في كأس العرب، رفقة منتخبات عمان وجزر القمر والمغرب.

تشكيل السعودية أمام جزر القمر 

مباراة السعودية وجزر القمر

وكان منتخب السعودية، حقق الفوز في الجولة الماضية أمام منتخب عمان بهدفين مقابل هدف، بينما خسر منتخب جزر القمر المباراة الماضية أمام المغرب بثلاثية مقابل هدف. 

ويحتل منتخب السعودية المركز الاول في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم منتخب المغرب، 3 نقاط بينما يتذيل جزر القمر المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

