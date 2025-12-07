بيلباو يتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

أوقف فريق أتلتيك بيلباو سلسلة هزائمه في الدوري الإسباني أمام نظيره أتلتيكو مدريد، التي امتدت ثلاث مبارياتٍ متتالية، وأسقط ضيفه العاصمي بهدف دون رد، على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، لحساب الجولة الـ 16 من لا ليجا.

أتلتيك بلباو يهزم أتلتيكو مدريد



وخطف بلباو الانتصار بفضل هدف متأخر، سجَّله الجناح الإسباني أليكس بيرينجير في الدقيقة 85 من المباراة.

وخسر الفريق الباسكي مواجهاته الثلاث السابقة حتى هذا الفوز أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فيما حقق للتوّ أول انتصاراته على الفريق العاصمي ضمن البطولة منذ تغلبه عليه 2ـ0 بتاريخ 16 ديسمبر 2023، أي قبل عامين كاملين.

ورفع الفوز رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد، رابع الترتيب، عند 31 نقطة بعد خسارته آخر مباراتين أمام برشلونة وبلباو.

ووسعت هذه الهزيمة الفارق بين أتلتيكو، وبرشلونة، متصدر الترتيب، إلى تسع نقاطٍ.

