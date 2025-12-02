مدرب الكويت: كنا الأقرب للفوز أمام مصر ونتطلع للتأهل للدور الثاني

18 حجم الخط

أعرب هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، عن رضاه النسبي عن الأداء الذي قدمه لاعبوه خلال مواجهة مصر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

تصريحات مدرب الكويت

وأكد سوزا أن المنتخب الكويتي ظهر بشكل منظم ونجح في فرض أسلوبه خلال فترات طويلة من المباراة، قائلًا: "لعبنا بشكل جيد وتقدمنا بهدف، وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني لتعزيز النتيجة، لكن احتُسبت ركلة جزاء تعادل منها منتخب مصر."

وأشار مدرب الكويت إلى أن فريقه قدم ما يستحق الإشادة، رغم أن التعادل لم يكن النتيجة التي كانوا يطمحون إليها، مضيفًا:"قدم اللاعبون أداءً قويًا يعكس التحضير الجيد، وكنا قريبين من تحقيق الفوز."

وبخصوص المرحلة المقبلة، شدد سوزا على أن المنتخب الكويتي سيعمل على تصحيح الأخطاء والتركيز على تحقيق الانتصارات، قائلًا:"نتطلع لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، وسنواصل العمل بجد من أجل تحسين موقفنا في المجموعة."

وبذلك يكتفي المنتخب الكويتي بنقطة واحدة في بداية مشواره، على أمل أن تشهد الجولات القادمة نتائج أفضل تدفعه بقوة نحو المنافسة على بطاقة التأهل.

