مدرب الإمارات: نعاني من غياب الجاهزية، ومصر من أفضل منتخبات البطولة

تحدث كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام منتخب مصر الثاني، والمقرر إقامتها غدا السبت على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، مؤكدا أن المباراة ستكون صعبة أمام أحد أفضل منتخبات البطولة.

تصريحات مدرب الإمارات

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي: "الخسارة أمام الأردن لم تكن عادلة، ولم تعكس ما قدمناه، لعبنا بشكل جيد لأكثر من 75 دقيقة قبل أن نفقد السيطرة ونتلقى أهدافا في الدقائق الأخيرة."

وأضاف: "كنا سيئي الحظ خلال مباريات عدة، لكن كرة القدم لا تعترف بذلك، وعلينا أن نبحث داخل أنفسنا عن القوة للاستمرار."

وأكد المدرب الروماني أن منتخب الإمارات يعاني من غياب الجاهزية بسبب عدم مشاركة عدد من اللاعبين بشكل منتظم مع أنديتهم، إضافة إلى وجود إصابات تعيق التقييم الجيد لمستوى عدة لاعبين.

وقال: "لدينا لاعبون لا يشاركون باستمرار، وآخرون مصابون، وهذا يضعنا في موقف صعب عند تحديد التشكيلة المناسبة."

وكشف كوزمين عن نيته إجراء تغييرات في تشكيل المباراة، موضحا: "سأمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا، نحن منتخب وطني ولسنا فريقا، ويجب أن يكون مستوى كل لاعب سواء كان أساسي أو بديل متقارب، لكن في بعض الأحيان تؤثر التغييرات بشكل سلبي."

وعن المنتخب المصري، أشاد كوزمين بقدرات الفراعنة قائلا: "منتخب مصر من أفضل المنتخبات التي شاهدتها في البطولة. لديهم استحواذ مميز وهجوم قوي، ورغم إهدار ركلة الجزاء أمام الكويت، إلا أنهم يقدمون أداء ثابت."

وأكمل المدير الفني حديثه قائلا: "نحن نعيش ضغوطات كبيرة بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، ولكننا لا نملك خيارًا سوى مواصلة القتال، هذه البطولة تجربة مهمة لنعرف كيف نلعب تحت الضغط، وكيف نتجنب تكرار الأخطاء."

واختتم كوزمين أولاريو تصريحاته مؤكدًا: "سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، المهم أن نظهر بثبات أكبر، ونمتلك الشخصية المطلوبة في المباريات الصعبة، وهدفنا هو تقديم مباراة قوية أمام مصر والاستمرار في المنافسة."

