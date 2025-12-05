الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب

منتخب المغرب
منتخب المغرب
18 حجم الخط

كأس العرب 2025، أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لـ منتخب المغرب، عن تشكيل أسود الأطلسي لمواجهة نظيره العماني اليوم الجمعة، على ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وتضم المجموعة الثانية في كأس العرب 2025 إلى جانب عمان والمغرب، كلا من السعودية، وجزر القمر.

تشكيل المغرب أمام عمان 

موعد مباراة المغرب أمام عمان في كأس العرب

تنطلق المباراة بين المغرب وعمان في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية و3:30 مساءً بتوقيت المغرب و6:30 مساءً بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب

وتُبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس HD المفتوحة، بالإضافة إلى قنوات الكأس، أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية.

يدخل المنتخب المغربي بقيادة المدرب طارق السكتيوي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في كأس العرب، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1.

من جانبه، يسعى المنتخب العماني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لتعويض خسارته أمام السعودية 2-1 في الجولة الأولى، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الأطلس للإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل.

وكان طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي، أكد أن فريقه يدخل مواجهة عُمان بهدف واحد وهو تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العرب، مشددًا على أن اللاعبين يدركون تمامًا حجم المسؤولية الواقعة على عاتقهم في الدفاع عن سمعة الكرة المغربية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، تحدث السكتيوي بثقة حول قدرات المدربين العرب والأفارقة، قائلًا: “ما الذي يمنع المدرب العربي أو الأفريقي من أن يكون أفضل من المدرب الأوروبي أو المدرب الأمريكي اللاتيني؟ نحن مَن ينبغي علينا أن نغير نظرتنا للأمور”.

وأوضح مدرب المغرب أن المنافسة عالية المستوى تتطلب جاهزية كاملة للعناصر، مضيفًا: “في بطولة بهذا الحجم، أي مدرب يتمنى أن يمتلك جميع لاعبيه، لكننا نفتقد يوسف مهري وأشرف بن شرقي وحمزة هنوري بسبب الإصابة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق السكتيوي منتخب المغرب كأس العرب كأس العرب 2025 السعودية المغرب أمام عمان

مواد متعلقة

الجارحي: نسعى لتنظيم بطولة إفريقيا لسيدات السلة بصورة تليق بالنادي الأهلي

الأهلي على رأس المجموعة الأولى في بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات

قائمة سيدات سلة الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية

أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بمعسكر منتخب مصر

بعد إصابته مع المنتخب، تاريخ من الإصابات يعرقل مسيرة كريم فؤاد

توروب يكلف محلل أداء الأهلي بمهمه خاصة استعدادا لمباراة إنبي

الجونة يفوز على بترول أسيوط ويطيح به من كأس مصر

إنتر ميلان يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

الأكثر قراءة

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

طولان يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد (فيديو)

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

ياسين منصور: الأهلي يمتلك أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads