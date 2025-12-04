الخميس 04 ديسمبر 2025
الأهلي على رأس المجموعة الأولى في بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات

 شهد النادي الأهلي مساء اليوم الخميس مراسم إجراء قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات WBLA 2025، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأجريت مراسم القرعة داخل قاعة فكري أباظة بحضور محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وهشام الحريري رئيس المنطقة الخامسة للاتحاد الإفريقي لكرة السلة، والدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

وتقام المباراة الافتتاحية للأهلي غدًا الجمعة أمام جمعية الأصدقاء الإيفواري.

قائمة سيدات سلة الأهلي 

‏‎‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- آسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».

الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

‏‎وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – القلوب الشجاعة من مالاوي.

النادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات الأهلي سيدات سلة الأهلي محمد الجارحي

