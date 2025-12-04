الخميس 04 ديسمبر 2025
الجونة يفوز على بترول أسيوط ويطيح به من كأس مصر

الجونة
الجونة
تأهل فريق الجونة إلى الدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بترول أسيوط بنتيجة 2ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل هدفي الجونة كل من أحمد عبد الرسول في الدقيقة 56 ومحمد النحاس في الدقيقة 67، بينما جاء هدف بترول أسيوط الوحيد في الدقيقة 80. 

الجونة وبترول أسيوط 

وفاز فريق الجونة على فريق الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في آخر مباراة له في الدوري.

ويحتل الجونة المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والخسارة 3 مواجهات، سجل لاعبو الجونة 10 اهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

فيما فاز فريق بترول أسيوط  على الترسانة بهدف نظيف في آخر مبارياته في دوري المحترفين ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر. 

أدار مباراة الجونة وبترول أسيوط طاقم حكام مكون من حمادة القلاوي “حكم ساحة” ومحمد مجدي الشيخ ووائل كامل “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع”.

الجونة بترول أسيوط كأس مصر بطولة كأس مصر الجونة وبترول اسيوط

