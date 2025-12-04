الخميس 04 ديسمبر 2025
توروب يكلف محلل أداء الأهلي بمهمه خاصة استعدادا لمباراة إنبي

ييس توروب
ييس توروب
 طلب ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، من محلل الأداء إعداد تقرير فني مفصل عن فريق إنبي، وذلك في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويهدف توروب من خلال التقرير إلى الوقوف على أبرز نقاط قوة وضعف الفريق البترولي، وتحليل أسلوب لعبه خلال المباريات الأخيرة، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

