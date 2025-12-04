الخميس 04 ديسمبر 2025
إنتر ميلان يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا على نظيره فينيزيا بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا، ليحجز النيراتزوري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

مباراة إنتر ميلان وفينيزيا

وتقدم إنتر ميلان  مبكرا عن طريق أندي ضيوف في الدقيقة 18، قبل أن يضيف فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الثاني في الدقيقة 20، ووسع ماركوس تورام الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، واصل تورام تألقه وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 51، ثم اختتم أنجي يوان بوني خماسية النيراتزوري في الدقيقة 75.

 بينما سجل ريتشي ساجرادو هدف فينيزيا الوحيد في الدقيقة 66.

تشكيل إنتر ميلان أمام فينيزيا

حراسة المرمى: مارتينز 

خط الدفاع: بيسيك - دي فري - باستوني 

خط الوسط: هنريكي - ضيوف - سوتشيتش - فراتيسي - أوجستو 

خط الهجوم: بوني - إسبوزيتو.

