الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

قائمة سيدات سلة الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية

طارق خيري
طارق خيري
 أعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

قائمة سيدات سلة الأهلي 

‏‎‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- آسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».

الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

‏‎وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – القلوب الشجاعة من مالاوي.

طارق خيري الأهلي النادي الأهلي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بطولة افريقيا للاندية سيدات سلة الأهلي

قائمة سيدات سلة الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية

