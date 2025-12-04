طارق السكتيوي: ندافع عن سمعة الكرة المغربية ونريد حصد لقب كأس العرب

18 حجم الخط

أكد طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي، أن فريقه يدخل مواجهة عُمان بهدف واحد وهو تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العرب، مشددًا على أن اللاعبين يدركون تمامًا حجم المسؤولية الواقعة على عاتقهم في الدفاع عن سمعة الكرة المغربية.

مدرب المغرب يتمنى التتويج بلقب كأس العرب

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، تحدث السكتيوي بثقة حول قدرات المدربين العرب والأفارقة، قائلًا: “ما الذي يمنع المدرب العربي أو الأفريقي من أن يكون أفضل من المدرب الأوروبي أو المدرب الأمريكي اللاتيني؟ نحن مَن ينبغي علينا أن نغير نظرتنا للأمور”.

وأوضح مدرب المغرب أن المنافسة عالية المستوى تتطلب جاهزية كاملة للعناصر، مضيفًا: “في بطولة بهذا الحجم، أي مدرب يتمنى أن يمتلك جميع لاعبيه، لكننا نفتقد يوسف مهري وأشرف بن شرقي وحمزة هنوري بسبب الإصابة”.

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة منتخب عُمان غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات، وسط تطلعات كبيرة لحسم بطاقة العبور مبكرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.