طارق السكتيوي: ندافع عن سمعة الكرة المغربية ونريد حصد لقب كأس العرب

طارق السكتيوي
طارق السكتيوي
أكد طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي، أن فريقه يدخل مواجهة عُمان بهدف واحد وهو تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العرب، مشددًا على أن اللاعبين يدركون تمامًا حجم المسؤولية الواقعة على عاتقهم في الدفاع عن سمعة الكرة المغربية.

مدرب المغرب يتمنى التتويج بلقب كأس العرب

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، تحدث السكتيوي بثقة حول قدرات المدربين العرب والأفارقة، قائلًا: “ما الذي يمنع المدرب العربي أو الأفريقي من أن يكون أفضل من المدرب الأوروبي أو المدرب الأمريكي اللاتيني؟ نحن مَن ينبغي علينا أن نغير نظرتنا للأمور”.

وأوضح مدرب المغرب أن المنافسة عالية المستوى تتطلب جاهزية كاملة للعناصر، مضيفًا: “في بطولة بهذا الحجم، أي مدرب يتمنى أن يمتلك جميع لاعبيه، لكننا نفتقد يوسف مهري وأشرف بن شرقي وحمزة هنوري بسبب الإصابة”.

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة منتخب عُمان غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات، وسط تطلعات كبيرة لحسم بطاقة العبور مبكرًا.

