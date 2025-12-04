جمال الغندور يسترجع ذكرياته مع كأس العرب ويكشف مشاركته في 14 نسخة

18 حجم الخط

تحدث جمال الغندور الخبير التحكيمي عن ذكرياته مع بطولة كأس العرب، والمقامة حاليًا في دولة قطر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام.

وقال جمال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، سبق وشاركت في 14 نسخة من بطولة كأس العرب ما بين الأندية والمنتخبات وكان لي النصيب في تحكيم المباراة النهائية للبطولة العربية عام 1999، ما بين المنتخب الأردني والمنتخب العراقي.

بطولة كأس العرب

وتابع المباراة كانت حتى الدقيقة 22 من زمن شوط اللقاء الثاني كانت تشير بتقدم «النشامى» برباعية نظيفة، ولكن المنتخب العراقي عاد وسجل 4 أهداف وانتهت المواجهة بالتعادل.

وأضاف الغندور، وتم الاحتكام إلى الأوقات الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح، ونجح المنتخب الأردني في حصد اللقب بعد فوزه بركلات الترجيح، وكانت مباراة تاريخية على أراضي دولة عمان، وكانت من أمتع المباريات في تاريخ البطولة.

وأكد، منتخب العراق في هذا الوقت كان من أقوى المنتخبات العربية وكان المرشح الأكبر لحصد اللقب، ولكن نجحت الأردن في الفوز بالبطولة بعد مباراة ماراثوينة.

وواصل، احتسبت ركلتي جزاء للمنتخب العراقي في تلك المواجهة، ولا أتذكر هل قمت باحتساب ركلات جزاء لصالح المنتخب الأردني في تلك المواجهة أم لا، ولكن دائمًا أقول للحكام "ما تراه علينك احسبه".

وشدد الغندور، أكثر مباراة قمت باحتساب ركلات جزاء فيها خلال مسيرتي التحكيمية كانت مباراة الزمالك والقناة وقمت باحتساب 4 ركلات جزاء للأبيض وواحدة فقط للقناة، ولكن لم يعترض أي حد والكل أكد أن ركلات الجزاء كلها كانت صحيحة.

