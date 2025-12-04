الجارحي: نسعى لتنظيم بطولة إفريقيا لسيدات السلة بصورة تليق بالنادي الأهلي

18 حجم الخط

حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات، على الترحيب بالوفود المشاركة في البطولة التي تقام في ضيافة الأهلي خلال الفترة من ٤ إلى ١٥ ديسمبر الجاري، وجاء ذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت مساء اليوم بمقر النادي الجزيرة.

تصريحات محمد الجارحي

ونقل الجارحي إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة السلة ومندوبي الأندية، تحية وتقدير مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة بذلت جهودًا كبيرة على مدار الفترة الماضية من أجل توفير كل ما يلزم للفرق المشاركة في البطولة.

وأوضح خلال مراسم القرعة: نسعى إلى الخروج بالبطولة بالصورة التي تليق بالنادي الأهلي ومكانته في تنظيم أكبر البطولات والفعاليات على مختلف المستويات، ونشكر الاتحادين الإفريقي والمصري لكرة السلة على التعاون الذي جرى على مدار الفترة الماضية.

وشدد الجارحي على أن الأهلي وضع العديد من الترتيبات التي تتيح لجميع الفرق المشاركة التنافس وسط أجواء من الروح الرياضية، بما يعكس مكانة كرة السلة الإفريقية ويعزز من تطورها.

مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

وتقام المباراة الافتتاحية للأهلي غدًا الجمعة أمام جمعية الأصدقاء الإيفواري.

