تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

أعلن الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، أن الفرق البيطرية حصنت ما يقرب من 40 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، منذ انطلاقها وحتى الآن، وذلك من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها وخلق بيئة غذائية آمنة.

وأشار إلى أن حملات التحصين يتم تنفيذها بشكل دوري ثلاث مرات سنويًا بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.

تنفيذ حملات إرشادية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم بالتوازي مع أعمال التحصين تنفيذ حملات إرشادية مكثفة، ومرور ميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلا عن أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الدعم اللازم والتوعوي للمربين بجميع القرى والمراكز.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارات الطب البيطري بتوفير كافة التسهيلات والدعم اللازم حفاظًا على الثروة الحيوانية، مشيدًا بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها والوصول بها للمستوى الاقتصادي لرفع مستوى معيشة الفلاح.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين، وانطلاقا من تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع 2025، والتي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية.

