لحظة خروج جثمان الشاب الغارق بالبحر الميت من مشرحة شبين الكوم التعليمى (فيديو)

خرج قبل قليل جثمان الشاب الغارق أمس داخل ما يُعرف بـ البحر الميت بقرية قلتى التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، من مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثمان لكتابة تقريره الذى يتضمن أسباب الوفاة.

تفاصيل غرق شاب فى البحر الميت بالباجور

كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق الشاب محمد ع. ر، 22 عامًا، طالب بكلية حاسبات ومعلومات، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان ونقله لمستشفى الباجور التخصصي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتشريحه وبيان أسباب وفاته.

وتسيطر حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية قلتى الكبرى، حيث أكد الأهالي أن الشاب كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، معبرين عن صدمتهم لرحيله المفاجئ.

