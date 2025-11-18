الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
محافظ المنوفية يوجه الطب البيطري بإعداد مقترح لتشغيل مجزر شبين الكوم الآلي

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد مجزر العرب "نصف آلي" بمركز ومدينة الباجور، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمترددين.

 

 رافقه خلال الجولة الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري، وفتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور، والدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر، والدكتور عبد الباسط النديم مدير الإدارة البيطرية بالباجور.

 

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية الطب البيطري حول آلية العمل بالمجزر، وطرق استقبال الحالات، ونظام الذبح الآمن المتبع بدءًا من استقبال الذبيحة مرورًا بجميع مراحل الفحص والتجهيز وصولًا إلى الإجراءات النهائية، مع الالتزام التام بالطرق الوقائية والمعايير الصحية.

 

 وأشار إلى أن المجزر يعمل على مدار اليوم ويستوعب حالات الذبح من مدينة الباجور وكذلك المراكز والمدن المجاورة.

تشغيل مجزر شبين الكوم الآلى

وخلال جولته، وجّه محافظ المنوفية مدير مديرية الطب البيطري بإعداد مقترح شامل لتشغيل مجزر شبين الكوم الآلي الجديد، على أن يتم عرضه عليه قريبًا بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المجازر وتحسين بيئة العمل بها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان كفاءة التشغيل وتقليل زمن الخدمة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبائح واتباع كافة الاشتراطات الصحية.

 

وأكد اللواء أبو ليمون على أهمية المتابعة المستمرة لعمل المجازر، والالتزام الكامل بمعايير النظافة العامة والتعامل الآمن مع المخلفات، مشددًا على الدور الرقابي الحيوي لمديرية الطب البيطري سواء داخل المجازر أو من خلال الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم والأسواق لمنع الذبح خارج المجازر الرسمية وضمان سلامة اللحوم المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.
 

الجريدة الرسمية