محافظ المنوفية يناشد المواطنين المشاركة في العملية الانتخابية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في التوقيتات المحددة، وبدء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية دقيقة.

وترأس محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرفة العمليات المركزية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، للاطمئنان على الحالة العامة للمشهد الانتخابي وضمان سير العملية بشكل سلس ومنظم.

استعداد المحافظة لاستقبال الناخبين

وأكد  اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة على استعداد كامل لاستقبال الناخبين، حيث تستقبل اللجان الانتخابية إجمالي 2,973,483 ناخبًا على مستوى المحافظة، مع تجهيز 500 مقر انتخابي، ولجنة عامة واحدة، و541 لجنة فرعية، بما يضمن تيسير عملية التصويت لجميع المواطنين في أجواء آمنة ومنظمة.

كما شدد أبو ليمون على الحيادية التامة التي تلتزم بها المحافظة، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، مع استمرار المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو معوقات قد تظهر، والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين حفاظًا على انتظام العملية الانتخابية.

واختتمت المحافظة بيانها بمناشدة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة تخصيص أرقام للتواصل وتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام: (2239804 - 2224899 - 2222035).

