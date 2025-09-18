الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

محافظة أسيوط تدشن مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع الأوقاف الأحد

محافظ أسيوط يدشن
محافظ أسيوط يدشن مبادرة صحح مفاهيمك، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تدشين فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» يوم الأحد المقبل، بالتعاون مع وزارة الأوقاف واتحاد "بشبابها"، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة والتطرف الفكري.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، الدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، ومسئولي اتحاد "بشبابها" بالمحافظة برئاسة حازم محمد حسن، وبحضور علاء عبد الخالق نائب رئيس الاتحاد بأسيوط.

تصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية

وأكد محافظ أسيوط، أن المبادرة التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال بين مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء وعي ديني ومجتمعي مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

برامج توعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمساجد

وأوضح محافظ أسيوط أن فعاليات المبادرة بأسيوط ستنطلق عبر سلسلة من الندوات والمحاضرات والبرامج التوعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمساجد، إلى جانب الحملات الإعلامية والتثقيفية، لضمان وصول رسالتها التوعوية إلى أوسع نطاق ممكن.

من جانبه، أشار الدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن المبادرة تأتي تعزيزًا للدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وبما يسهم في مواجهة الشائعات والانحرافات الفكرية، وترسيخ مفاهيم الاعتدال والسماحة، لافتًا إلى أن التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والكيانات الشبابية بالمحافظة سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، وخاصة فئة الشباب.

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" بإدارة حي غرب (صور)

جامعة أسيوط تفتتح مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لتأهيل الشباب للمناصب القيادية

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على التزام المحافظة بتعميم المبادرة على نطاق واسع، لتصل رسالتها إلى كل قرية ومدينة، دعمًا للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي، وبما يتسق مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

