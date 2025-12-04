الخميس 04 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ أسيوط: فتح لجان اليوم الأخير لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة دون معوقات (فيديو)

غرفة عمليات محافظة
غرفة عمليات محافظة أسيوط، فيتو
أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الخميس، عن فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في موعدها لبدء أعمال اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفق المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا انتظام عملية الفتح دون تسجيل أي تأخير أو معوقات.

انتخابات مجلس النواب 2025

جاء ذلك خلال متابعته فتح اللجان بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق.

 117 مركزًا انتخابيًا تشمل 139 لجنة فرعية

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجان الانتخابية بالدائرة – والتي تضم 117 مركزًا انتخابيًا تشمل 139 لجنة فرعية بمراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم – استقبلت الناخبين منذ الدقائق الأولى في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين موسع من رجال الشرطة والقوات المكلفة بتأمين محيط اللجان.

وأشار أبوالنصر إلى أن 798 ألفًا و839 مواطنًا يحق لهم التصويت في إعادة الانتخابات بالدائرة الثالثة، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى وإعادة إجراءاتها على يومين، مؤكدًا توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة آمنة وسهلة لجميع المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل منذ الصباح الباكر بكامل طاقتها، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، إضافة إلى الربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد الموقف داخل اللجان لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو ملاحظات.

مراجعة جاهزية جميع المقار الانتخابية قبل بدء التصويت

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه تم مراجعة جاهزية جميع المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، من حيث النظافة والإنارة وتهيئة المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مقاعد انتظار ومظلات وكراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب التأكد من توافر مولدات كهرباء احتياطية ووسائل الإطفاء داخل كل لجنة.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن بعض اللجان شهدت أمس إقبالًا متزايدًا في الساعات الأخيرة من اليوم الأول، ما استدعى غلق الأبواب مؤقتًا على الناخبين المتواجدين داخل المقار حتى تمكينهم جميعًا من الإدلاء بأصواتهم وفقًا للضوابط القانونية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تمت دون تسجيل شكاوى أو تجاوزات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز؛ لضمان انتظام العملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق مساء اليوم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها لتنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

ودعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الواعية والإيجابية في اليوم الأخير من التصويت، مؤكدًا أن المشاركة تعكس وعي المواطن الأسيوطي وحرصه على دعم مؤسسات الدولة، والإسهام في استكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي وتأمين بيئة انتخابية منظمة وآمنة، بما يضمن خروج هذا الاستحقاق بالصورة اللائقة بمحافظة أسيوط وأبنائها.

