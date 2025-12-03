الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظ أسيوط: انتظام انتخابات النواب بـ 139 لجنة بالدائرة الثالثة في موعدها المحدد

غرفة عمليات محافظة
غرفة عمليات محافظة أسيوط، فيتو
أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مع انطلاق إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، والتي قررت الهيئة الوطنية إجراؤها من جديد يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري.

 

جاء ذلك خلال متابعته فتح اللجان من غرفة العمليات المركزية بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق.

 

117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية

 

وأكد محافظ أسيوط أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية، فتحت أبوابها دون أي تأخير أو معوقات، لاستقبال 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت بعد قرار الإلغاء وإعادة الإجراءات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير تحت إشراف قضائي كامل وتأمين منظم من مديرية الأمن لضمان انضباط وسهولة حركة الناخبين داخل اللجان.

 

وأضاف   أن محافظة أسيوط أنهت استعداداتها بشكل كامل خلال الأيام الماضية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، لضمان جاهزية شاملة تليق بهذا الاستحقاق، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع ربطها بالغرف الفرعية في المراكز والأحياء والمتابعة المباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمراقبة الموقف لحظة بلحظة.

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم مراجعة جاهزية جميع المقار الانتخابية من حيث النظافة والتهوية والإضاءة وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مولدات كهرباء احتياطية وطفايات حريق ومقاعد انتظار ومظلات، بالإضافة إلى تخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

وأشار  أبوالنصر إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها طوال يومي التصويت، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز والوحدات المحلية على كافة اللجان للتأكد من إزالة أي معوقات فور ظهورها، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يليق بأبناء محافظة أسيوط.

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط

 

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن "المشاركة واجب وطني ورسالة دعم واضحة لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي". وشدد على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كل سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

