محافظ أسيوط يتفقد عملية التصويت بلجان انتخابات النواب (فيديو)

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية اليوم، لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، والاطمئنان على تيسير عملية التصويت داخل اللجان بمراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق وإقبال ملحوظ من المواطنين.

ورافق محافظ أسيوط خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية والخدمية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

توافر الكراسي المتحركة والمظلات ومقاعد الانتظار

وتفقد محافظ أسيوط عددًا من اللجان الانتخابية، ومنها اللجنة رقم 55 واللجنة رقم 56 بمركز الفتح والتي شهدت إقبالا كثيفا، حيث تابع توافر الخدمات الأساسية المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، كما اطمأن على توافر الكراسي المتحركة والمظلات ومقاعد الانتظار، ورفع أية إشغالات بمحيط اللجان لتحقيق انسياب حركة الدخول والخروج.

وأكد محافظ أسيوط أن جولات المتابعة تستهدف الوقوف ميدانيًا على مستوى الأداء داخل اللجان، والتأكد من تنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتسهيل إجراءات التصويت، مشيرًا إلى أن اللجان شهدت إقبالًا متزايدًا خلال الساعات الأولى من اليوم، بما يعكس وعي أبناء الدائرة الثالثة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابعان الموقف الانتخابي لحظة بلحظة عبر أحدث تقنيات المتابعة والرصد، بالتنسيق الكامل مع الغرف الفرعية بالمراكز، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات ميدانية. وشدد على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة كانت قد رفعت درجة الاستعداد القصوى قبل بدء عملية إعادة التصويت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال المتابعة الميدانية ستستمر حتى إغلاق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز مساء اليوم.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، والتعبير عن إرادتهم الحرة عبر صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة تعكس روح الانتماء الوطني وتدعم مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

