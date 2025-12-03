الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب عدم نزول الوزن رغم تقليل السعرات

عدم نزول الوزن
عدم نزول الوزن
18 حجم الخط

إنقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على وزن مثالي وجسم رشيق، ما يحافظ على صحتهم ويحمى من الأمراض المزمنة.

وتعانى بعض الفتيات من عدم نزول الوزن رغم تقليل السعرات الحرارية فى الطعام ما يشعرهن بالإحباط وبعضهن تعالى عن الريجيم لعدم وجود فائدة.

 

أسباب عدم نزول الوزن رغم تقليل السعرات الحرارية 

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن تقليل السعرات الحرارية فقط لا ينقص بل هى منظومة متكاملة عند حدوث أى خلل فيها الجسم يخزن الدهون ولا يحرقها، والسبب الخفى هو وجود مقاومة لبتين وارتفاع الأنسولين وايضا ارتفاع الكورتيزول، مايجعل الجسم يقاوم تقليل السعرات الحرارية فى الطعام.

أسباب عدم نزول الوزن 
أسباب عدم نزول الوزن 

علامات عدم نزول الوزن رغم قلة السعرات 

وأضاف مسعد، أن من علامات ذلك:-

  • جوع مستمر رغم دهون مخزنة، واى علامة على اضطراب لبتين.
  • الشعور بأن الطاقة قليلة والخمول، يعنى أن الميتوكوندريا “مخنوقة”.
  • ارتفاع الأنسولين وحبس الدهون مع كل ملعقة طعام يتم تناولها.
  • السهر والتوتر والميل نحو الطعام المصنع فهذا يعنى وجود فوضى في الساعة البيولوجية وتخزين دهون أكثر بالجسم.

طرق إنقاص الوزن بشكل صحى وفعال 

وتابع، أن الحل ليس “تقليل سعرات ”، فقط بل تصليح الهرمونات بالجسم والحفاظ على عجز سعرات ذكى، وذلك من خلال بعض الخطوات، منها:-

  • النوم من 7 إلى 9 ساعات بانتظام.
  • تناول البروتين والخضار وتقليل السكر والمصنعات.
  • تنظيم مواعيد الأكل وتجنب السهر.
  • تهدئة التوتر، من خلال تمارين التنفس، وممارسة رياضة المشي، والصلاة، والتأمل.
  • ممارسة تمارين المقاومة من 2 إلى 4 مرات أسبوعيا.
txt

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

txt

هل يساعد عدد السعرات الحرارية في إنقاص الوزن وما هي المخاطر المحتملة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقاص الوزن نزول الوزن أسباب عدم نزول الوزن أسباب عدم نزول الوزن رغم تقليل السعرات الحرارية صحة الصحة الدكتور عمرو مسعد

مواد متعلقة

أخطاء يرتكبها متّبعو نظام الصيام المتقطع تمنع نزول الوزن

أخطاء الدايت الخفية التي تمنع نزول الوزن رغم الالتزام وكيفية تجنبها

نظام غذائي لزيادة الوزن 5 كيلو في الشهر بطريقة صحية

10 سلوكيات خاطئة تزيد الوزن ودهون البطن وترهق القولون

الأكثر قراءة

بعد وفاة يوسف محمد، قصة إنقاذ مدربة لسباحة أمريكية من الغرق ببطولة العالم (فيديو وصور)

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

مجموعة مصر، الأردن يتقدم على الإمارات في شوط أول مثير

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads