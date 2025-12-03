18 حجم الخط

إنقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على وزن مثالي وجسم رشيق، ما يحافظ على صحتهم ويحمى من الأمراض المزمنة.

وتعانى بعض الفتيات من عدم نزول الوزن رغم تقليل السعرات الحرارية فى الطعام ما يشعرهن بالإحباط وبعضهن تعالى عن الريجيم لعدم وجود فائدة.

أسباب عدم نزول الوزن رغم تقليل السعرات الحرارية

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن تقليل السعرات الحرارية فقط لا ينقص بل هى منظومة متكاملة عند حدوث أى خلل فيها الجسم يخزن الدهون ولا يحرقها، والسبب الخفى هو وجود مقاومة لبتين وارتفاع الأنسولين وايضا ارتفاع الكورتيزول، مايجعل الجسم يقاوم تقليل السعرات الحرارية فى الطعام.

أسباب عدم نزول الوزن

علامات عدم نزول الوزن رغم قلة السعرات

وأضاف مسعد، أن من علامات ذلك:-

جوع مستمر رغم دهون مخزنة، واى علامة على اضطراب لبتين.

الشعور بأن الطاقة قليلة والخمول، يعنى أن الميتوكوندريا “مخنوقة”.

ارتفاع الأنسولين وحبس الدهون مع كل ملعقة طعام يتم تناولها.

السهر والتوتر والميل نحو الطعام المصنع فهذا يعنى وجود فوضى في الساعة البيولوجية وتخزين دهون أكثر بالجسم.

طرق إنقاص الوزن بشكل صحى وفعال

وتابع، أن الحل ليس “تقليل سعرات ”، فقط بل تصليح الهرمونات بالجسم والحفاظ على عجز سعرات ذكى، وذلك من خلال بعض الخطوات، منها:-

النوم من 7 إلى 9 ساعات بانتظام.

تناول البروتين والخضار وتقليل السكر والمصنعات.

تنظيم مواعيد الأكل وتجنب السهر.

تهدئة التوتر، من خلال تمارين التنفس، وممارسة رياضة المشي، والصلاة، والتأمل.

ممارسة تمارين المقاومة من 2 إلى 4 مرات أسبوعيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.