8 أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وتقف في طريق رشاقتك

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن، يعاني الكثير من الأشخاص من ثبات الوزن أو صعوبة فقدانه رغم اتباع أنظمة غذائية مختلفة أو ممارسة الرياضة بشكل متقطع.





وغالبًا ما يرجع السبب إلى ارتكاب أخطاء يومية بسيطة لكنها تؤثر بشكل مباشر على عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.



بعض هذه الأخطاء قد لا ننتبه إليها مثل السهر، إهمال وجبة الإفطار، أو الاعتماد على الوجبات السريعة.



أوضحت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن نزول الوزن ليس مجرد حساب للسعرات الحرارية، بل هو أسلوب حياة متكامل يعتمد على العديد من العادات اليومية.



أضافت الدكتورة تيفني، أن ارتكاب أخطاء بسيطة مثل السهر أو الاعتماد على الوجبات السريعة قد يعرقل كل الجهود المبذولة. لذلك، فإن الوعي بهذه العادات الخاطئة وتغييرها خطوة بخطوة هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه.

أخطاء تمنعك من التخلص من الوزن الزائد

وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة تيفني، أبرز هذه الأخطاء وكيف يمكن تجنبها للحصول على نتائج فعالة في رحلة إنقاص الوزن.

إنقاص الوزن بسهولة

1- السهر وقلة النوم

يعتبر السهر واحدًا من أكثر العوامل التي تعيق نزول الوزن، حيث إن قلة النوم تؤثر على هرمونات الجسم المسؤولة عن الشهية والتمثيل الغذائي.

فعند الحرمان من النوم لساعات كافية، يزداد إفراز هرمون الجريلين الذي يفتح الشهية، بينما يقل إفراز هرمون اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع.

النتيجة أن الشخص يشعر بالجوع باستمرار، خاصة في أوقات متأخرة من الليل، ما يدفعه لتناول وجبات غير صحية وسعرات حرارية إضافية.

كما أن السهر يقلل من معدل الحرق؛ فالجسم يحتاج إلى النوم العميق لتنظيم العمليات الحيوية وحرق الدهون بشكل أفضل. لذلك ينصح الأطباء بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا في مواعيد ثابتة لدعم نزول الوزن بشكل طبيعي.

2- إلغاء وجبة الإفطار

يظن البعض أن إلغاء وجبة الإفطار يساعد على تقليل السعرات الحرارية اليومية، لكن الحقيقة أن هذا السلوك من أكبر الأخطاء التي تمنع فقدان الوزن.

الإفطار يعتبر الوجبة التي تعيد شحن الجسم بعد ساعات الصيام أثناء النوم، وتمنحه الطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط.



عند إهمال هذه الوجبة، يشعر الشخص بالجوع الشديد لاحقًا، ما يدفعه إلى تناول كميات أكبر في الغداء أو اللجوء للوجبات السريعة والسكريات لتعويض الطاقة المفقودة.



إفطار صحي يحتوي على بروتين مثل البيض أو الزبادي، بجانب الخضروات أو الشوفان، يساعد على تثبيت مستويات السكر في الدم ويعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

3- الاعتماد على الوجبات السريعة

تُعد الوجبات السريعة من أكثر المسببات لزيادة الوزن، حتى وإن تناولها الشخص باعتدال.

هذه الوجبات عادة ما تكون غنية بالدهون المشبعة، السكريات، والأملاح، ما يؤدي إلى رفع السعرات الحرارية اليومية بشكل كبير.

كما أنها فقيرة بالألياف والفيتامينات، وهو ما يزيد الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من تناولها.

بالإضافة إلى ذلك، الإكثار من هذه الأطعمة يبطئ عملية الأيض ويؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، وهي من أصعب المناطق في فقدان الوزن.

لذلك ينصح باستبدال الوجبات السريعة بخيارات صحية مثل الدجاج المشوي، السلطات الغنية بالخضار، أو الشوربة، مع الحرص على الطهي في المنزل لضمان جودة المكونات.

4- شرب كميات قليلة من الماء

قلة شرب الماء من الأخطاء التي يغفل عنها الكثيرون. الماء يلعب دورًا أساسيًا في تنشيط عملية التمثيل الغذائي والمساعدة على حرق الدهون.

كما أن شرب كوب من الماء قبل الوجبات يساعد على تقليل الشهية ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الماء، قد يخلط بين العطش والجوع، فيدفع الشخص إلى تناول الطعام دون حاجة حقيقية.

يفضل شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، مع زيادة الكمية في أيام ممارسة الرياضة أو الأجواء الحارة.

إنقاص الوزن

5- الإفراط في تناول العصائر والمشروبات الغازية

حتى وإن كانت عصائر طبيعية، فإن الإفراط في تناولها يمد الجسم بسعرات حرارية عالية وسكريات زائدة قد تبطئ نزول الوزن. أما المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة فهي من أكثر المصادر خطورة لزيادة الوزن، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من السكر المكرر الذي يتحول سريعًا إلى دهون.

الأفضل الاعتماد على الماء، الشاي الأخضر، أو مشروبات الأعشاب الخالية من السكر كبدائل صحية تدعم عملية الحرق وتساعد على إنقاص الوزن.

6- قلة الحركة والاكتفاء بالرجيم فقط

يرتكب البعض خطأ الاعتماد على النظام الغذائي وحده دون إدخال النشاط البدني ضمن الروتين اليومي.

صحيح أن تقليل السعرات الحرارية ضروري، لكن ممارسة الرياضة تحفز عملية الأيض وتساعد على شد العضلات وحرق الدهون بشكل أسرع.

حتى المشي لمدة نصف ساعة يوميًا كافٍ لإحداث فرق واضح مع مرور الوقت. كما أن الرياضة تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، ما يقلل من الرغبة في تناول الطعام العاطفي.

7- تناول الطعام بسرعة

الأكل بسرعة يؤدي إلى استهلاك كمية أكبر من الطعام قبل أن تصل إشارات الشبع من المعدة إلى الدماغ، وهو ما يزيد من السعرات الحرارية المتناولة.

على العكس، الأكل ببطء ومضغ الطعام جيدًا يساعد على التحكم في الكمية والإحساس بالشبع بشكل أسرع.

من النصائح المفيدة وضع الشوكة بين كل لقمة وأخرى، والابتعاد عن مشاهدة التلفاز أو الهاتف أثناء تناول الطعام للتركيز على الإحساس بالجوع والشبع.

8- التوتر والإجهاد المستمر

الإجهاد النفسي المزمن يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يرتبط بزيادة الوزن خصوصًا في منطقة البطن. كما أن التوتر يجعل البعض يلجأ إلى الأطعمة المريحة مثل الحلويات والمقرمشات كوسيلة للهروب من الضغط النفسي.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، اليوغا، أو المشي في الهواء الطلق يمكن أن تقلل من التوتر وتساعد في إنجاح رحلة إنقاص الوزن.

