ريجيم الأيام المتغيرة، أسلوب جديد للتغلب على ثبات الوزن

ريجيم الأيام المتغيرة، يواجه العديد من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية تقليدية مشكلة شائعة، وهي ثبات الوزن بعد فترة من الالتزام بالحمية، بالرغم من استمرارهم في ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

من هنا ظهر مفهوم ريجيم الأيام المتغيرة، وهو أسلوب حديث يعتمد على تغيير كمية السعرات الحرارية ونوعيتها خلال الأسبوع، مما يساعد الجسم على كسر حالة الثبات وتحفيز عملية الحرق.

ونستعرض كل ما يخص ريجيم الأيام المتغيرة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

مفهوم ريجيم الأيام المتغيرة

ريجيم الأيام المتغيرة يعتمد على تنويع كمية الطعام والسعرات الحرارية التي تتناولها خلال أيام الأسبوع، بدلًا من الالتزام بنظام غذائي ثابت يوميًا.

الفكرة الأساسية أن الجسم يتكيف بسرعة مع النظام الغذائي الثابت، فيقل معدل الحرق تدريجيًا، ويبدأ الوزن في التوقف عن الانخفاض. من خلال تغيير السعرات اليومية، يشعر الجسم بتغير متكرر، مما يحفز عمليات الأيض ويعزز حرق الدهون.



على سبيل المثال، قد يكون الجدول كالتالي:

أيام منخفضة السعرات (Low-Calorie Days): تناول حوالي 1200 إلى 1400 سعرة حرارية.

أيام عالية السعرات (High-Calorie Days): تناول حوالي 1800 إلى 2200 سعرة حرارية.

أيام متوسطة السعرات (Medium-Calorie Days): تناول حوالي 1500 إلى 1700 سعرة حرارية.

تختلف نسبة السعرات من شخص لآخر حسب الوزن، الجنس، مستوى النشاط البدني، والأهداف الشخصية.

آلية عمل ريجيم الأيام المتغيرة

يعتمد هذا النظام على مبدأ الصدمات الغذائية (Dietary Shock)، الذي يعني تقديم متغيرات للجسم لتجنب التكيف البيولوجي. عند الالتزام بنظام غذائي ثابت منخفض السعرات، يفرز الجسم هرمونات الجوع مثل الجريلين، ويقل معدل هرمونات الحرق مثل الثيروكسين. النتيجة: بطء حرق الدهون وثبات الوزن.

أما في ريجيم الأيام المتغيرة، فإن الأيام عالية السعرات تمنع الجسم من الدخول في وضعية الحفظ (Starvation Mode)، بينما الأيام منخفضة السعرات تساهم في تخفيض الوزن تدريجيًا.

هذا التوازن يتيح استمرار فقدان الوزن بشكل صحي ومتوازن دون الشعور بالإجهاد أو الحرمان النفسي، وهو أحد أهم مميزات هذا النظام.

إنقاص الوزن بسهولة

فوائد ريجيم الأيام المتغيرة

تحفيز الأيض: تغيير السعرات يحافظ على معدل الأيض مرتفعًا ويمنع الجسم من التكيف مع نظام ثابت.

مرونة نفسية أكبر: الشخص لا يشعر بالحرمان الكامل، إذ يمكنه الاستمتاع بأيام عالية السعرات خلال الأسبوع.

حماية الكتلة العضلية: السعرات العالية تمنع الجسم من فقدان العضلات، خصوصًا عند ممارسة التمارين الرياضية.

كسر ثبات الوزن: هذا النظام فعال جدًا للأشخاص الذين توقّف وزنهم عن الانخفاض بعد اتباع حمية تقليدية لفترة طويلة.

تنويع النظام الغذائي: يسمح بتناول أطعمة مختلفة، مما يقلل من الملل ويزيد الالتزام بالحمية على المدى الطويل.

أمثلة على جدول ريجيم الأيام المتغيرة

يمكن أن يكون الجدول الأسبوعي كالتالي:

الإثنين: يوم منخفض السعرات — بروتين وخضروات، قليل من النشويات.

الثلاثاء: يوم متوسط السعرات — إضافة كمية معتدلة من الكربوهيدرات والدهون الصحية.

الأربعاء: يوم منخفض السعرات — التركيز على الخضروات والفواكه.

الخميس: يوم عالي السعرات — بروتين، نشويات، دهون صحية، مع إمكانية تناول قطعة صغيرة من الحلوى.

الجمعة: يوم منخفض السعرات — وجبات صغيرة وغنية بالألياف.

السبت: يوم متوسط السعرات — وجبات متوازنة.

الأحد: يوم منخفض السعرات أو حسب حاجة الجسم.

نصائح عند اتباع ريجيم الأيام المتغيرة

حساب السعرات بدقة: من المهم معرفة احتياجات الجسم اليومية ومراقبة السعرات بدقة لتحقيق أفضل النتائج.

التركيز على البروتين: يساعد البروتين على الشبع ويحافظ على الكتلة العضلية.

ممارسة الرياضة: التمارين الهوائية وتمارين المقاومة تعزز فعالية النظام.

شرب الماء: الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد في تحسين الأيض والشعور بالشبع.

تجنب الإفراط في الأيام عالية السعرات: زيادة مفرطة قد تعكس النتائج الإيجابية للنظام.

ملاحظات مهمة

على الرغم من أن ريجيم الأيام المتغيرة فعال لكسر ثبات الوزن، إلا أنه ليس مناسبًا للجميع، خصوصًا من يعانون من مشاكل في السكر أو أمراض مزمنة. من الضروري استشارة أخصائي تغذية قبل البدء لضبط السعرات وتوزيع الأيام حسب حالة الجسم.

كما يجب التأكيد على أن ثبات الوزن لا يعني فشل النظام، فقد يكون الجسم يبني العضلات أو يحسن تكوين الجسم، لذلك يُنصح بقياس التغيرات باستخدام شريط القياس أو مؤشر كتلة الجسم وليس الوزن فقط.

ريجيم الأيام المتغيرة هو أسلوب مبتكر للتغلب على ثبات الوزن وتحفيز الجسم على الحرق المستمر. من خلال تنويع السعرات الحرارية والأيام بين منخفضة ومتوسطة وعالية، يمنح هذا النظام الجسم الصدمة الغذائية المطلوبة دون الشعور بالحرمان النفسي، ويحافظ على الكتلة العضلية، ويزيد الالتزام بالحمية على المدى الطويل.

مع مراعاة التخطيط الدقيق والمتابعة، يمكن لهذا الأسلوب أن يكون الحل الأمثل للأشخاص الذين عانوا من توقف وزنهم عن الانخفاض ويفكرون في كسر روتين الحمية التقليدي.

