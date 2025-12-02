ريجيم بدون حرمان، نظام غذائي متوازن لإنقاص وزنك

18 حجم الخط

في ظل الانشغال اليومي والضغوط النفسية التي تعيشها الكثير من النساء، أصبح البحث عن نظام غذائي يساعد على إنقاص الوزن دون حرمان أو شعور بالجوع هدفًا أساسيًا.



لم تعد فكرة “الريجيم القاسي” مناسبة لأسلوب الحياة العصري، خصوصًا للمرأة العاملة أو الأم المنشغلة بمهام متعددة.



لذلك، ظهر مفهوم “الريجيم بدون حرمان” الذي يعتمد على مبدأ أساسي: تقليل السعرات الحرارية دون التخلي عن الأطعمة المحببة، وذلك من خلال تغيير طرق الطهي وتناول سناكات صحية تمنح الشبع والطاقة.





أولًا: ما هو الريجيم بدون حرمان؟



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الريجيم غير القاسي هو نظام يعتمد على التحكم في السعرات دون إلغاء مجموعات غذائية كاملة.



الفكرة هنا ليست الامتناع عن الطعام، بل تناوله بطريقة أذكى.

يسمح النظام بأكل الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون الصحية، والحلويات الخفيفة في بعض الأحيان، لكن مع مراعاة الكميات وطرق الطهي.

يهدف هذا النوع من الريجيم إلى التخلص من الوزن الزائد بشكل تدريجي، وهو الأسلوب الأكثر صحة ودوامًا، لأنه يحسِّن علاقة المرأة بالأكل ويجنبها نوبات الجوع أو الشراهة، ويقلل احتمالية زيادة الوزن مرة أخرى.

ثانيًا: تقليل السعرات بتغيير طرق الطهي



أضافت الدكتورة هدى، أن السر الأكبر لفقدان الوزن بدون حرمان يكمن في التحكم بالطريقة التي يُحضَّر بها الطعام. فهناك أكلات نظن أنها “دسمة” بطبيعتها، بينما السبب الحقيقي هو طريقة الطهي وليس المكوّنات نفسها.

1. التحول من القلي إلى الشوي

القلي يزيد السعرات بشكل كبير، لأن الطعام يمتص الزيت أثناء الطهي. على سبيل المثال، البطاطس المقلية تضاعف سعراتها مقارنة بالبطاطس المشوية أو المحمّرة في الفرن.

أمثلة للأطعمة التي يمكن شويها بدلًا من قليها:

صدور الدجاج المتبلة بالأعشاب.

الكفتة في صينية دون دهون.

السمك البوري أو البلطي في الفرن.

البطاطس شرائح مع رشة زيت بسيطة.



2. استخدام القلاية الهوائية

القلاية الهوائية أصبحت واحدة من أهم أدوات المطبخ، لأنها تمنح نفس قرمشة القلي مع نسبة دهون أقل قد تصل إلى 90%. يمكن استخدامها لعمل:

ناجتس الدجاج.

البطاطس المحمّرة.

فاهيتا الدجاج.

الخضار المشوي.



3. الاعتماد على السلق والبخار

السلق لا يعني طعامًا بلا طعم، بل يمكن تحويله لوجبة شهية بإضافة التوابل والليمون. أما الطهي بالبخار فهو الأفضل للحفاظ على القيمة الغذائية.

أطباق مناسبة للطهي بالبخار:

السمك بالمشروم والخضار.

البروكلي والكوسا والجزر.

كفتة الدجاج بالبخار ثم تحمير خفيف.



4. تقليل الزيوت قدر الإمكان

بدلًا من إضافة “مغرفة زيت”، يمكن وضع ملعقة واحدة ودهانها بالفرشاة. كما يمكن استخدام رشاشات الزيت لضبط الكمية.

5. صوصات أخف بدون كريمة

الكريمة والصلصات الثقيلة تزيد السعرات بشكل كبير. يمكن استبدالها بـ:

زبادي يوناني.

حليب قليل الدسم.

ملعقة نشا بدل الدقيق.

جبنة قريش أو جبنة لايت في الصوص.

ثالثًا: وصفات سناك صحي بين الوجبات



السناكات الصحية لها دور مهم في الريجيم غير القاسي، فهي تمنع الجوع المفاجئ، وتحافظ على مستوى السكر في الدم، وتساعد على تنظيم الشهية. ولأن المرأة طوال اليوم تحتاج إلى طاقة دون زيادة الوزن، يقدم النظام مجموعة من السناكات المشبِعة والخفيفة.

وجبات صحية

1. سناك زبادي بالعسل والمكسرات

المكوّنات:

كوب زبادي يوناني.

ملعقة صغيرة عسل.

حفنة مكسرات غير مملحة.

رشة قرفة.

الفوائد:

سناك غني بالبروتين يعطي شبع طويل، مناسب قبل العمل أو قبل التمرين.

2. شرائح تفاح بزبدة الفول السوداني

المكوّنات:

تفاحة مقطعة شرائح + ملعقة صغيرة زبدة فول سوداني.

الفوائد:

يجمع بين الألياف والدهون الصحية، يمنح طاقة ويساعد على السيطرة على الجوع.

3. حمص سناك مع أصابع الخضار

المكوّنات:

3 ملاعق حمص مهروس.

أصابع خيار وجزر وفلفل.

الفوائد:

السناكات القائمة على البروتين النباتي من أفضل الخيارات للمرأة التي ترغب في الشبع بدون سعرات عالية.

4. فشار دايت بالطاسة أو القلاية الهوائية

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة زيت أو بدون زيت على الإطلاق + حبوب الذرة.

الفوائد:

وجبة خفيفة قليلة السعرات، تمنح إحساسًا بالشبع وتناسب الليل.

5. مكعبات جبنة قريش مع خيار أو طماطم

الفوائد:

وجبة بروتين خفيفة، تزيد الشبع وتساعد في ضبط السكر.

6. سناك الشوفان بالكاكاو

المكوّنات:

3 ملاعق شوفان.

ملعقة كاكاو خام.

نصف موزة مهروسة.

رشة قرفة.

طريقة التحضير:

يُخلط الخليط ويُكوَّر كور صغيرة، ثم يوضع في الثلاجة.

وجبات خفيفة للريجيم

رابعًا: نصائح لإنجاح الريجيم بدون حرمان



شرب الماء بكميات كافية يوميًا.

تناول طبق سلطة كبير قبل الغداء.

عدم تجاوز 3 ملاعق أرز أو 2 عيش بلدي صغير في الوجبة.

تقليل السكر بالتدريج.

ممارسة المشي 20 دقيقة يوميًا.

تجنب الأكل أثناء التوتر أو أمام الشاشات.

النوم الكافي لأنه يؤثر على الشهية والحرق.

خامسًا: لماذا يعتبر هذا النوع من الريجيم الأفضل للنساء؟



المرأة بطبيعتها تتقلب شههيًا بسبب الهرمونات والضغوط، لذلك تحتاج نظامًا مرنًا يسمح لها بالأكل دون الشعور بالفشل أو الحرمان. الريجيم بدون حرمان يمنحها قدرة على الاستمرار لشهور، لأنه يعلّمها فن اختيار الطعام وليس الامتناع عنه.

كما أنه مناسب للأمهات وربات البيوت لأنه لا يحتاج وصفات معقدة أو وقت طويل في التحضير، ويُطبَّق بسهولة في الحياة اليومية.

باختصار، ريجيم بدون حرمان هو أسلوب حياة وليس نظامًا مؤقتًا. يعتمد على تغيير طرق الطهي، اختيار سناكات صحية، وموازنة السعرات دون تقييد شديد. ومع الوقت، يتحول الجسم إلى نمط أكل صحي مستدام يساعد على فقدان الوزن وتحسين الطاقة والمزاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.