طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

في ظل ضغوط الحياة اليومية وسرعة الإيقاع التي تعيشها المرأة المعاصرة، يصبح إعداد وجبات سريعة وصحية في الوقت ذاته ضرورة، لتوفير الوقت والجهد.





وكثير من السيدات يبحثن عن أكلات خفيفة، لا تتجاوز 10–15 دقيقة في التحضير، وتمنح الجسم شعورًا بالشبع دون أن تتسبب في زيادة السعرات.



ومع تنوع الأنظمة الغذائية الحديثة، أصبح من الممكن تجهيز وجبات سريعة مناسبة للريجيم تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة، وتقدم قيمة غذائية عالية دون دهون زائدة.

وجبات صحية سريعة للريجيم



في هذا التقرير نستعرض أبرز الطرق العملية لتحضير وجبات دايت سريعة، يمكن الاعتماد عليها في الإفطار والغداء والعشاء وحتى الوجبات الخفيفة.



1. بيض بالخضار بطريقة الشكشوكة الصحية

تُعد الشكشوكة واحدة من أسرع الوجبات التي يمكن إعدادها خلال دقائق، ويمكن تحويلها بسهولة إلى طبق دايت قليل السعرات.

تعتمد الوصفة على البيض كمصدر غني بالبروتين، وعلى الخضروات التي تمنح الألياف والشبع.

لتحضيرها بشكل صحي، يُقطع البصل والفلفل والطماطم إلى مكعبات صغيرة، وتُطهى في ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو تُشوح في القليل من رذاذ الزيت.

بعد أن تذبل الخضروات، يُضاف البيض مع رشة ملح وفلفل وكمون، ويُطهى على نار هادئة حتى يتماسك.

هذه الوجبة مثالية للإفطار أو كعشاء خفيف، ولا تتجاوز 250 سعرًا حراريًا عند استخدام بيضتين فقط.

2. ساندويتش تونة دايت بدون مايونيز

التونة من أهم مصادر البروتين السريع والمناسب للرجيم، لكن المشكلة غالبًا في الإضافات الدسمة مثل المايونيز.

البديل الصحي هو إعداد خليط تونة دايت باستخدام الزبادي اليوناني قليل الدسم مع القليل من الخردل والليمون.

يخلط كوب زبادي مع علبة تونة مصفاة، ورشة فلفل أسود وبابريكا، ثم يُحشى الساندويتش في عيش شوفان أو خبز قمح كامل.

يمكن إضافة القليل من الخس أو الخيار لزيادة الألياف.

هذه الوجبة تمنح شبعًا طويلًا وتصلح كغداء سريع للمرأة العاملة.

3. سلطة الحمص السريعة

الحمص من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي، ويمكنه أن يحل محل اللحوم في أيام الدايت.

لتحضير وجبة سريعة، يُمكن استخدام حمص مسلوق جاهز، ويُخلط مع الطماطم والخيار والبقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون.

يمكن إضافة القليل من الكمون والبابريكا لزيادة النكهة.

تمتاز هذه السلطة بأنها تُشبع جدًا وتمنح طاقة طويلة بسبب محتواها من الألياف، كما أنها جاهزة في أقل من 5 دقائق.

4. توست الأفوكادو مع البيض المسلوق

الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الصحية، وعند دمجه مع البيض يصبح طبقًا متوازنًا ومنخفض السعرات مقارنة بالوجبات السريعة التقليدية. يُهرس نصف ثمرة أفوكادو ويُتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون.

ثم يُفرد على شريحة توست بني، ويُوضع فوقه بيضة مسلوقة مقطعة. هذه الوجبة مناسبة للإفطار أو كوجبة قبل التمرين، وتُعد من أشهر وجبات الريجيم العالمية.

5. شوفان مالح سريع التجهيز

قد يعتقد البعض أن الشوفان يُستخدم في الحلويات فقط، لكنه يمكن أن يكون وجبة مملحة رائعة للرجيم.

يُطبخ الشوفان في ماء أو مرق خفيف، ثم يُضاف إليه البيض المخفوق مع القليل من الخضار المبشور مثل الجزر والكوسا.

بعد 5 دقائق يتحول الخليط إلى وجبة مشبعة تشبه الـ"أومليت".

يمكن إضافة رشة جبنة لايت لرفع القيمة الغذائية دون إضافة سعرات كثيرة.

وجبات خفيفة للريجيم

6. مكرونة دايت بالخضار (في 10 دقائق فقط)

المكرونة ليست ممنوعة في الرجيم إذا تم تحضيرها بالطريقة الصحيحة. تُسلق كمية صغيرة من المكرونة المصنوعة من القمح الكامل، وتُشوح الخضروات مثل الكوسا والفلفل والطماطم في ملعقة زيت زيتون صغيرة.

ثم تُضاف إليها المكرونة مع رشة من الزعتر والثوم البودرة.

هذه الوصفة تمنح شبعًا مميزًا وتمنع نوبات الجوع الشديدة خلال اليوم.

7. شاورما فراخ دايت في دقائق

لتجهيز شاورما دايت، يُفضل استخدام صدور الدجاج المقطعة شرائح. تُتبل بالليمون والخل والثوم والبابريكا والكمون دون إضافة دهون كثيفة.

تُطهى الشاورما في طاسة غير لاصقة باستخدام رذاذ الزيت فقط.

يُقدم الطبق مع سلطة خضراء أو داخل عيش شوفان.

بهذه الطريقة نحصل على وجبة لذيذة وصحية بدون سعرات إضافية.

8. سلطة الزبادي بالخيار مع البروتين

هذه الوجبة مناسبة للغاية كعشاء خفيف قبل النوم. تُخلط علبة زبادي لايت مع الخيار المبشور والنعناع ورشة ملح.

يمكن إضافة قطعة جبنة قريش أو بيضة مسلوقة لتتحول الوجبة إلى طبق بروتيني متوازن.

تمتاز هذه الوصفة بأنها قليلة السعرات وسهلة الهضم وتساعد على النوم الجيد.

9. وجبة التورتيلا الصحية

باستخدام خبز التورتيلا الأسمر، يمكن إعداد وجبة سريعة جدًا.

يُفرش على الخبز ملعقة حمص مهروس أو جبنة قريش، وتُضاف الخضروات مثل الفلفل والخس.

يمكن إضافة شرائح تركي دايت أو تونة.

تُلف وتُقدم مباشرة، أو تُسخن نصف دقيقة فقط في الطاسة.

الوجبة خفيفة ومناسبة للمدرسة أو العمل.

10. بطاطس مشوية بالبهارات

البطاطس ليست عدوة الريجيم كما يتصور البعض. السر في طريقة الطهي.

تُقطع البطاطس أصابع أو مكعبات وتُتبل بالبابريكا والزعتر والثوم البودرة مع رشة زيت صغيرة، ثم تُخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة.

يمكن تقديمها مع صوص زبادي دايت، وهي وجبة ممتازة كسناك مشبع وصحي.

إعداد وجبات سريعة مناسبة للريجيم ليس أمرًا صعبًا كما يبدو؛ فبمكونات بسيطة وطرق طهي صحية يمكن الاستمتاع بأكلات مشبعة ولذيذة دون الاضطرار للابتعاد عن النظام الغذائي.



الوجبات السريعة الصحية تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية: البروتين الخفيف، الخضروات الغنية بالألياف، والدهون الصحية بكميات مضبوطة.

بهذه القواعد يمكن للمرأة أن تحافظ على وزنها وصحتها دون الشعور بالحرمان أو الحاجة لأوقات طويلة في المطبخ.

