استعدادا لفصل الشتاء، أكلات شتوية تحافظ على الوزن وتدفئ الجسم

أكلات شتوية تحافظ على الوزن وتدفّي الجسم، مع دخول فصل الشتاء تبدأ الشهية في الزيادة بشكل ملحوظ، ويزداد الميل إلى تناول الأطعمة الدسمة والحلويات التي تمنح شعورًا سريعًا بالدفء.





لكن هذا الأمر قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن والشعور بالخمول، وهو ما يجعل الكثير من النساء يبحثن عن أكلات شتوية تمنح الدفء دون أن تؤثر على الوزن أو تفسد النظام الغذائي.



في هذا التقرير نستعرض مجموعة من الأكلات الشتوية الخفيفة والمشبِعة والتي تجمع بين الطعم اللذيذ والسعرات الحرارية المناسبة والقدرة على رفع حرارة الجسم بشكل طبيعي.





لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟



الجسم في الشتاء يبذل طاقة أكبر للحفاظ على درجة حرارته، فيعطي إشارات للدماغ بزيادة الحاجة للطعام، تحديدًا الأكلات الدافئة والغنية بالطاقة.

كما أن قِصر ساعات النهار وقلة الحركة يزيدان أيضًا من الشهية. وهنا تأتي أهمية اختيار أكلات تمنح الدفء والشبع دون الإفراط في السعرات.





1. الشوربات الصحية… دفء وشبع دون زيادة وزن



شوربة العدس

شوربة العدس الصفراء

تُعد من أشهر أكلات الشتاء وأكثرها فائدة. فهي غنية بالبروتين النباتي والألياف التي تمنح الشعور بالشبع لساعات طويلة. كما أن العدس يساعد على مدّ الجسم بالطاقة ويحتوي على معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم.

فوائدها للوزن والدفء:

سعراتها قليلة.

تُنشّط عملية التمثيل الغذائي.

تمنح دفئًا سريعًا لأنها غنية بالبروتين.

يفضّل إعدادها بدون سمن أو زبدة والاكتفاء بملعقة زيت زيتون مع الجزر والبصل والكرفس.

شوربة الخضار الساخنة

تُعتبر “ملك” الأكلات الشتوية للدايت لأنها غنية بالفيتامينات وخفيفة على المعدة، ويمكن إضافة البطاطس أو الكوسة أو البروكلي حسب المتوفر.

مميزاتها:

تمنح دفئًا سريعًا للجسم.

تُشبع دون زيادة وزن بسبب محتواها العالي من المياه.

تساعد على منع الانتفاخ وتعزيز الهضم.

شوربة الدجاج بدون كريمة

الدجاج مصدر ممتاز للبروتين الخفيف، وإضافة الخضار مثل الجزر والكرفس تضاعف القيمة الغذائية.

نصائح لتحضيرها:

إزالة الجلد لتقليل الدهون.

الاعتماد على البهارات الدافئة مثل الزنجبيل والكركم.

2. أكلات بالشوفان… مشبعة ومناسبة للشتاء



شوربة الشوفان بالدجاج أو الخضار

من أفضل الخيارات لمن يرغب في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه. الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان ويساعد على الدفء والشبع.

فوائد الشوفان الشتوية:

يرفع حرارة الجسم تدريجيًا.

يحسّن مستوى السكر في الدم ويمنع الجوع المفاجئ.

يساعد على حرق الدهون بفضل الألياف العالية.

شوربة الشوفان بالدجاج

الشوفان بالحليب والقرفة

وجبة إفطار مثالية للشتاء. يمكن تحليتها بالعسل بدل السكر، وإضافة قطع موز أو تفاح.

لماذا هي خيار جيد؟

تمنح الطاقة في البرد.

تحارب الجوع لفترة طويلة.

القرفة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وإعطاء دفء طبيعي للجسم.

3. أطباق البروتين الخفيفة المناسبة للبرد



الفراخ المشوية بالأعشاب

طبق بسيط، مغذٍ، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة.

إضافة الزعتر، الروزمارى، والفلفل الأسود تجعل الطبق غنيًّا بالروائح التي تمنح إحساسًا بالدفء.

السمك المشوي

لا يزيد الوزن إطلاقًا ومناسب جدًا للشتاء، خاصة السردين والماكريل والسلمون لأنها غنية بالأوميجا 3.

فوائدها:

تحارب الالتهابات التي تزيد في الشتاء.

تمنح شبعًا طويلًا وتساعد على ضبط الشهية.

يسهل هضمها وتقي من الانتفاخ.

الكفتة المشوية الصحية

يمكن تحضيرها من اللحم المفروم قليل الدهن مع البصل والبقدونس وشويها في الفرن.

طبق شتوي مشبع دون دهون زائدة.

4. النشويات الصحية الدافئة



البطاطا المشوية

من أشهر أكلات الشتاء وألذّها.

لكن لتحافظي على وزنك، اختاري البطاطا المشوية بدون إضافات دهنية.

فوائد البطاطا الشتوية:

تمنح الدفء لأنها ترفع طاقة الجسم.

غنية بالألياف.

تساعد على ضبط الشهية.

البطاطس المهروسة الصحية

استخدمي لبنًا قليل الدسم بدل الكريمة، وأضيفي زبدة قليلة أو بدون.

الأرز البني أو الفريك

أكلات دافئة تشبع لوقت طويل وتمنع الجوع السريع خاصة في الأيام الباردة.

5. الخضروات الشتوية التي تمنح الدفء ولا تزيد الوزن



البروكلي – القرنبيط – السبانخ

هذه الخضروات غنية بمضادات الأكسدة وتزيد من المناعة، كما أنها قليلة السعرات وتشعر بالشبع.



البنجر الأحمر

من أقوى الأغذية التي ترفع حرارة الجسم طبيعيًا، ويمكن إضافته للسلطات أو تناوله مسلوقًا.



الجزر واليقطين (القرع العسلي)

غنيان بالبيتا كاروتين ويعطيان طاقة ودفئًا طبيعيًا، ويمكن إعداد شوربة قرع منخفضة السعرات بإضافة حليب خفيف.

6. مشروبات دافئة تساعد على الشبع وتقليل الأكل



الكاكاو الدايت بدون سكر

يمنح دفئًا شديدًا ويقلل الرغبة في الحلويات.

اليانسون للصحة



الينسون – الكركديه الدافئ – القرفة بالزنجبيل

مشروبات تعزز الدورة الدموية وتدفي الجسم.

المشروبات البروتينية الخفيفة

مثل كوب لبن دافئ مع ملعقة شوفان يمنح شبعًا ودفئًا.

7. نصائح لطبخ شتوي صحي دون زيادة وزن



استخدام البهارات الدافئة مثل القرفة والزنجبيل والكركم.



تجنّب السمنة والزبدة واستبدالهما بزيت الزيتون بكميات قليلة.



الإكثار من الشوربات لأنها تمنح شبعًا بدون سعرات عالية.



تناول الخضروات الموسمية الغنية بالألياف.



إعداد الحلويات المنزلية ببدائل صحية مثل العسل أو التمر.



يمكنك الاستمتاع بأكلات الشتاء اللذيذة دون الخوف من زيادة الوزن إذا اخترتِ الأطعمة المناسبة التي تمنح الدفء والشبع في الوقت نفسه.

الشوربات، الشوفان، البروتينات المشوية، البطاطا المشوية، الخضروات الشتوية، والمشروبات الدافئة… كلّها اختيارات مثالية لفصل الشتاء.

ومع قليل من التنظيم والوعي، يصبح الشتاء فرصة ذهبية لبدء نظام غذائي صحي، وليس موسمًا لزيادة الوزن كما يظن كثيرون.



