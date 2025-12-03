الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب في 7 دوائر ملغاة

غرفة العمليات الرئيسية
غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب  الملغاة فى ٧ دوائر انتخابية بالمحافظة، أنه تم فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لانتخابات اللجان الملغاة في المرحلة الاولى.

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات مجلس النواب

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان العامة السبع، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، لافتا إلى أن هناك خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات لمتابعة الموقف أولا بأول.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال التصويت بالداخل في الدوائر الـ19 الملغاة التي تقرر إعادة الانتخابات بها ضمن المرحلة الأولى. لانتخابات مجلس النواب 2025. 

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير كامل الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الإعادة تشمل التصويت لكافة المرشحين في 19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات، فيما تُجرى الإعادة في دائرة واحدة فقط  بنظام الفردي وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.
 

