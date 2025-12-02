الوطنية للانتخابات تُقرر تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى في قنا

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رقم 73 لسنة 2025 يقضي بتغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة قنا، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لسير العملية الانتخابية وضمان توفير أفضل الظروف التنظيمية للناخبين خلال انتخابات مجلس النواب.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى قرارات الهيئة السابقة المتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني وتوزيع مقار اللجان العامة.

كما استند القرار إلى كتاب رسمي من رئيس محكمة قنا الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحافظة، الصادر برقم 2166 بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والذي تضمن طلبًا بإجراء تعديل على مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى لضمان انتظام العمل وتسهيل الإجراءات على الناخبين.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المقر الجديد للجنة عقب اعتماد التعديلات النهائية، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.