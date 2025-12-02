الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تُقرر تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى في قنا

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رقم 73 لسنة 2025 يقضي بتغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة قنا، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لسير العملية الانتخابية وضمان توفير أفضل الظروف التنظيمية للناخبين خلال انتخابات مجلس النواب.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى قرارات الهيئة السابقة المتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني وتوزيع مقار اللجان العامة.

 

كما استند القرار إلى كتاب رسمي من رئيس محكمة قنا الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحافظة، الصادر برقم 2166 بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والذي تضمن طلبًا بإجراء تعديل على مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى لضمان انتظام العمل وتسهيل الإجراءات على الناخبين.

 

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المقر الجديد للجنة عقب اعتماد التعديلات النهائية، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الوطنية للانتخابات الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

بالأرقام، نصيب الأحزاب والمستقلين من مقاعد البرلمان في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

كأس العرب، منتخب المغرب يفتتح مشواره بفوز مهم على جزر القمر

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

بعد تخفيض حصة صرف الأسمدة، خبير غذاء يوجه رسالة لرئيس الوزراء ويكشف تحايل إحدى الوزارات

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads