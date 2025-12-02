الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

شباب سوهاج ضمن قائمة التميز العالمي بين أفضل 45 مشروعًا عالميًا

شباب سوهاج مع نائب
شباب سوهاج مع نائب محافظ سوهاج
حقق فريق Infinity Mission – سوهاج إنجازًا دوليًا جديدًا، بعد اختيار مشروعه ضمن أفضل 45 مشروعًا على مستوى العالم في مسابقة NASA Space Apps لعام 2025، وذلك بدعم ورعاية الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج.

ويقدّم الفريق مشروعًا مبتكرًا يعتمد على إنشاء منصة رقمية ذكية لخدمة الزراعة، باستخدام بيانات NASA POWER API، بهدف مساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات دقيقة تتعلق بالمحاصيل والري وفق تغيرات الطقس.

شباب سوهاج ضمن قائمة التميز العالمي بين أفضل 45 مشروعًا عالميا

 

وتتضمن وظائف المنصة توقعات طقس دقيقة حسب الموقع الجغرافي وفترة زمنية تمتد من يوم إلى شهر، إضافة إلى توصيات زراعية تشمل تحديد المحاصيل الأنسب للفترة المناخية المقبلة، ونوع التربة الملائمة، ومعدلات الري وفقا للأمطار المتوقعة وطريقة الري ومساحة الأرض.

ويأتي المشروع في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أدوات تدعم المزارعين أمام التغيرات المناخية المفاجئة، وتساعدهم في التخطيط لمواسم الزراعة بصورة أكثر فاعلية وموثوقية.

وأكد فريق العمل أنه سيواصل استكمال مراحل التطوير بدعم نائب المحافظ، بهدف تحويل المنصة إلى أداة خدمية حديثة تسهم في دعم قطاع الزراعة بمحافظة سوهاج، وصولًا إلى تعميمها على مستوى الجمهورية.

