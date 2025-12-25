كرمها السيسي، محافظ القليوبية يشهد اليوم إجراءات قبول "ريتاج" الفلسطينية بالمعاهد الأزهرية

18 حجم الخط

يشهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إجراءات قبول الطفلة ريتاج بالمعاهد الأزهرية اليوم الخميس التي تعد الناجية الوحيدة من أسرتها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهدت أسرتها بالكامل منذ نحو عامين في بداية التصعيد، لتنتقل بعدها إلى مصر لبدء رحلة علاج طويلة وكانت قد التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيرة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعّاليات "وطن السلام".

محافظ القليوبية يشهد إجراءات قبول الطالبة ريتاج بالمعاهد الأزهرية

ويشارك محافظ القليوبية إنهاء إجراءات قبول الطالبة ريتاج رياض حجا بالمعاهد الأزهرية، إلى جانب إنهاء إجراءات الإقامة المؤقتة الخاصة بها، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.



وتُعد الطالبة ريتاج رياض حجا من الناجيات من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تعرضت لإعاقة بالقدم.

وقد استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الطفلة الفلسطينية ريتال رياض حجا من غزة، خلال احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم.



وخلال حديث ودي بينها وبين المحافظ، طلبت الطفلة — التي أصيبت بإعاقة في قدمها جراء العدوان على غزة — الالتحاق بالتعليم المصري، فوجه المحافظ بالتنسيق الفوري مع منطقة القليوبية الأزهرية بحضور الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر، وتمت الموافقة على التحاقها بالمعاهد الأزهرية في العبور.

وأكد المحافظ أن دعم الأشقاء الفلسطينيين واجب وطني، بينما عبّرت ريتاج عن سعادتها قائلة: «تحيا مصر وفلسطين.. بحب الشعب المصري».



يُذكر أن الطفلة ريتاج كانت قد التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلست إلى جواره في احتفالية "وطن السلام".

