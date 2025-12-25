الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كرمها السيسي، محافظ القليوبية يشهد اليوم إجراءات قبول "ريتاج" الفلسطينية بالمعاهد الأزهرية

محافظ القليوبية والطفلة
محافظ القليوبية والطفلة ريتاج، فيتو
18 حجم الخط

يشهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إجراءات قبول الطفلة ريتاج بالمعاهد الأزهرية اليوم الخميس التي تعد الناجية الوحيدة من أسرتها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهدت أسرتها بالكامل  منذ نحو عامين في بداية التصعيد، لتنتقل بعدها إلى مصر لبدء رحلة علاج طويلة وكانت قد التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيرة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعّاليات "وطن السلام".

محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري

القليوبية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم

 محافظ القليوبية يشهد إجراءات قبول الطالبة ريتاج بالمعاهد الأزهرية

ويشارك محافظ القليوبية  إنهاء إجراءات قبول الطالبة ريتاج رياض حجا بالمعاهد الأزهرية، إلى جانب إنهاء إجراءات الإقامة المؤقتة الخاصة بها، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.


وتُعد الطالبة ريتاج رياض حجا من الناجيات من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تعرضت لإعاقة بالقدم.

وقد استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الطفلة الفلسطينية ريتال رياض حجا من غزة، خلال احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم.


وخلال حديث ودي بينها وبين المحافظ، طلبت الطفلة — التي أصيبت بإعاقة في قدمها جراء العدوان على غزة — الالتحاق بالتعليم المصري، فوجه المحافظ بالتنسيق الفوري مع منطقة القليوبية الأزهرية بحضور الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر، وتمت الموافقة على التحاقها بالمعاهد الأزهرية في العبور.
وأكد المحافظ أن دعم الأشقاء الفلسطينيين واجب وطني، بينما عبّرت ريتاج عن سعادتها قائلة: «تحيا مصر وفلسطين.. بحب الشعب المصري».


يُذكر أن الطفلة ريتاج كانت قد التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلست إلى جواره في احتفالية "وطن السلام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة القصف الاسرائيلي الطفلة الفلسطينية ريتاج الطفلة الفلسطينية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في كأس عاصمة مصر

محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري

الطفولة والأمومة يستقبل الطفلة الفلسطينية "ريـتاج جحا" ويمنحها لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام

الطفلة الفلسطينية ريتاج تروي كواليس لقاء الرئيس السيسي (فيديو)

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

كرمها السيسي، محافظ القليوبية يشهد اليوم إجراءات قبول "ريتاج" الفلسطينية بالمعاهد الأزهرية

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الشجار مع المدير في المنام وعلاقته بالترقية في العمل وزيادة الراتب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads