الوطنية للانتخابات: فرز الأصوات في انتخابات النواب بالدوائر الملغاة يتم بمقار البعثات في الخارج

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأي العام على سير عملية التصويت بالخارج في اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأوضحت الهيئة أن عمليات الفرز ستتم في مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، وسيتم تسليم النتائج بعد حصر الأصوات عددياً لمندوبي المرشحين، بما يضمن الشفافية والدقة في الإعلان عن النتائج النهائية.

وأكدت الهيئة استمرار متابعة كافة مراحل التصويت والفرز في الخارج لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير المعلومات الدقيقة للرأي العام.

تصويت المصريين في الخارج

يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير في الـ 19 دائرة الملغاة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.



وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.



وقال المستشار أحمد بنداري، خلال متابعته عملية تصويت المصريين في الخارج: إن الإقبال في اليوم الأول من التصويت جاء مرتفعًا في الدول العربية، موضحًا أن الفئات العمرية الأكثر مشاركة تتراوح بين 21 و50 عامًا.

وأشار إلى أن أعلى معدلات التصويت سُجّلت في الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، مؤكدًا أن السفارات والقنصليات لم ترصد أي تجاوزات في اليوم الأول، وأن الكثافات الكبيرة يتم التعامل معها وتنظيمها بشكل فوري لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

