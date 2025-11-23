18 حجم الخط

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، تحت عنوان "الندوة الدولية الأولى.. السيرة الهلالية ورواتها"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك خلال الفترة من الأحد 23 وحتى الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري.

محافظ سوهاج يفتتح الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية المصرية

شهد الافتتاح حضور كل من الدكتور محمد حسن عبد الحافظ رئيس ملتقى أطلس المأثورات الشعبية المصرية، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، والدكتور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأحمد فتحي وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إلى جانب نخبة من المثقفين والأدباء.

وخلال كلمته، رحّب محافظ سوهاج بجميع الحضور من القيادات الثقافية، مهنئًا بافتتاح الملتقى على أرض المحافظة، ومؤكدًا أهمية الدور الثقافي لسوهاج. ودعا المحافظ مثقفي المحافظة إلى إعداد ملف شامل لوضع سوهاج على الخريطة الثقافية الوطنية، بما تمتلكه من تراث ثري وموروث شعبي مميز.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام متواصلة، متضمنة خمس جلسات ثقافية متنوعة. حيث تنطلق فعاليات اليوم الأول بقاعة المؤتمرات الكبرى بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بثلاث جلسات متتابعة، بينما تُقام فعاليات اليومين الثاني والثالث بقاعة الملك مينا بديوان عام المحافظة، وتشمل الجلسة الرابعة في اليوم الثاني، والخامسة في اليوم الختامي التي تتضمن عددًا من التكريمات.

ويُختتم الملتقى بأمسية فنية يشارك فيها رواة وشعراء السيرة الهلالية، احتفاءً بهذا الموروث الشعبي الأصيل ودوره في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.