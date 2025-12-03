586 لجنة فرعية تستقبل اليوم 3 ملايين 375 ألف ناخب في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج

18 حجم الخط

تبدأ لجان انتخابات مجلس النواب في بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر الجاري في 7 دوائر انتخابية الملغاة من إجمالي 8 دوائر بالمحافظة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينطلق التصويت فى الساعة التاسعة صباحًا في 550 مقر إنتخابي و586 لجنة فرعية لإستقبال 3 مليون و375 ألف 700ناخب ممن لهم حق التصويت في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج.

وقد شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الإنتخابية، بمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم للعملية الانتخابات.

وقال المحافظ أن المقار الإنتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرًا إلى جاهزية غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدا على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، لافتا إنه الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس خاصة كبار السن، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

