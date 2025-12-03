رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النواب بقنا: غرفة العمليات لم ترصد أي معوقات

18 حجم الخط

قال رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب بقنا رئيس محكمة قنا الابتدائية المستشار إسماعيل الزناتي أن عملية التصويت تمر بانتظام بجميع اللجان الانتخابية والبالغ عددها 352 لجنة فرعية علي مستوي دوائر المحافظة الأربعة طبقا للمواعيد المقررة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ولم ترصد غرفة العمليات أي معوقات أو تأخر في فتح اللجان علي مستوي كافة الدوائر.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكد "الزناتي" علي تنفيذ كافة التعليمات الواردة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات من توفير كافة وسائل الدعم اللوجستي للسادة القضاة لتسهيل عملية الاقتراع فضلا عن وضع اللوحات الإرشادية علي أبواب اللجان والتي توضح للناخب الخطوات التي سيقوم بها تجنبا لإبطال الصوت.

وأشار إلي أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية علي مستوي المحافظة بلغ 2 مليون و215 ألفا و436 ناخبا وناخبة موزعين علي 307 مركزا انتخابيا تضم 352 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة لاختيار 9 مرشحين بالنظام الفردي من بين 129 مرشحا بدوائر المحافظة الأربعة.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال التصويت بالداخل في الدوائر الـ19 الملغاة التي تقرر إعادة الانتخابات بها ضمن المرحلة الأولى. لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير كامل الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الإعادة تشمل التصويت لكافة المرشحين في 19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات، فيما تُجرى الإعادة في دائرة واحدة فقط بنظام الفردي وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

ودعت الهيئة جموع الناخبين المقيمين داخل الدوائر المعنية إلى المشاركة الإيجابية واختيار من يمثلهم، مشددة على عدم السماح بأي محاولات للتأثير على إرادة الناخب، وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن أي تجاوزات بدلًا من تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

